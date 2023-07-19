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大笑3聲… 美1士兵突越界入北韓 國防部調查

編譯陳韻涵／綜合18日電
聯合國軍司令部表示，一名美國公民未經授權越過了分隔兩韓的軍事分界線進入北韓。(路透)
聯合國軍司令部表示，一名美國公民未經授權越過了分隔兩韓的軍事分界線進入北韓。(路透)

因違紀將遣返美 逃走加入旅行團竟越境

因違規受處分將被送回美國的駐韓美軍、陸軍二等兵金恩(Travis King)，18日私下參加兩韓邊境旅遊團，參觀板門店共同警備區域時，突然大笑三聲便頭也不回的往北衝，越界進入北韓；聯合國盟軍指揮部推文寫道，相信他已遭北韓拘押，成為近五年來首位遭北韓羈押的美國人。

路透引述美國官員說法報導，金恩「蓄意和未經許可」越界進入北韓，此事件可能為華府當局帶來新危機，美方被迫要與擁核自重的北韓周旋。

圖為被北韓拘留的美國二等兵金恩。(取自臉書)
圖為被北韓拘留的美國二等兵金恩。(取自臉書)

陸軍發言人杜比(Bryce Dubee)表示，金恩是偵察兵，2021年1月入伍，隨第一裝甲師派駐南韓。美聯社報導，23歲的金恩曾涉嫌傷害罪而遭關押，7月10日獲釋，原定17日遣送回德州布利斯堡(Fort Bliss)，他可能因為屢次違反軍紀遭勒令退伍返美。

原戒護遣送機場 入海關後趁隙逃

官員表示，金恩進入機場海關前都有人隨行戒護，但他入關後並未搭機，而是溜出機場並以平民身分參加兩韓邊境旅行團，並於當地時間18日下午闖進北韓。

目擊事發過程的同團遊客告訴「哥倫比亞廣播公司新聞網」(CBS News)，一行人參觀完當地一棟建築後，「這名男子『哈哈哈』大叫三聲後，很快跑進幾棟建物之間」。

同團旅客嚇一跳 以為是開爛玩笑

目擊者表示，「起初以為是什麼爛玩笑，但他沒回來，我才知道這不是玩笑；大家開始有反應，事情變得瘋狂。」

北韓官方媒體並未立即報導美國士兵闖進北韓的消息；板門店位處兩韓邊界的非軍事區內，村落邊界有兩韓軍人站崗。兩韓邊界旅遊團在新冠肺炎疫情之前，每年吸引約10萬人造訪，疫情期間暫停，去年恢復民眾參訪。

南韓私立尚志大學(Sangji University)軍事學教授崔基日(Choi Gi-il，音譯)說：「板門店是這名美國人選擇入境北韓最可能的位置，因為那是整趟旅程中，可嘗試這類行動的唯一地點。」

國防部長奧斯丁(左)與參謀首長聯席會議主席密利(右)18日在國防部的記者會上，證...
國防部長奧斯丁(左)與參謀首長聯席會議主席密利(右)18日在國防部的記者會上，證實一名美軍士兵進入南北韓非軍事區，全案正在調查。(美聯社)

奧斯丁證實1美軍可能遭北韓拘留

美國陸軍通知金恩的家屬後，公布金恩的名字及少數資訊。 

五角大廈18日舉行記者會，國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)證實一名現役美軍可能遭北韓拘留。奧斯丁表示，「我們密切觀察並調查此情況」。

敏感時機 正值美核潛艦再訪南韓

美聯社指出，金恩闖進北韓的時機敏感，當天美軍一艘核武潛艦時隔42年再訪南韓海域，藉此震懾北韓對鄰國的威脅。

專精處理軍事訴訟的塔利林基(Tully Rinckey)律師事務所合夥人帝蒙斯(Sean Timmons)表示，若金恩打算以逃離政治迫害為名尋求北韓庇護，將由北韓領導層決定他的去留，甚至可能由北韓領導人金正恩定奪，「端看北韓領導層想怎麼做」。

聯合國軍司令部18日稱一位美國公民未經授權越過了分隔兩韓的軍事分界線進入北韓。圖...
聯合國軍司令部18日稱一位美國公民未經授權越過了分隔兩韓的軍事分界線進入北韓。圖為板門店非軍事區的南韓檢查站。(路透)

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