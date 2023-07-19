向北韓展示武力 美核潛艦42年來首次停靠南韓

美海軍核動力潛艦「肯塔基號」18日正抵達南韓釜山港，這是數十年來首次美核潛艦停靠韓國。(取自US Navy)

美國和南韓 代表18日在首爾召開雙邊「核諮商小組」(Nuclear Consultative Group)首次會議，美國代表、白宮國安會議印太事務協調官康貝爾(Kurt Campbell)表示，美國一艘核武潛艦時隔42年停靠南韓港口，凸顯美韓盟邦採取行動對抗北韓 日增的軍事威脅。

肯塔基號(USS Kentucky)18日罕見停靠釜山港，這是1981年3月羅伯特李號(USS Robert E.Lee)核潛艦停靠南韓以來，再次有攜帶核子彈道飛彈 的潛艦停靠南韓。

肯塔基號是14艘俄亥俄級(Ohio-class)彈道潛艦之一，可攜帶多達20枚可搭載核彈頭的「三叉戟II D-5」遠程洲際彈道飛彈(ICBM)；依慣例，美國海軍不會證實，潛艦出航時是否攜帶核武。

美海軍核動力潛艦「肯塔基號」18日正抵達南韓釜山港，這是數十年來首次美核潛艦停靠韓國。(取自US Navy)

肯塔基號停靠南韓後，日本首相岸田文雄(Kishida Fumio)表示，北韓18日上午疑似發射彈道飛彈；兩位美軍官員稍後證實，北韓發射兩枚短程彈道飛彈。

南北韓關係正處於史上冰點，不僅外交互動停滯，北韓領導人金正恩還要求增加武器發展，包括戰術核武；美國和南韓則以加強國防合作來回應，派出先進匿蹤戰機和美國戰略資產進行聯合軍演。

美韓代表18日在首爾召開雙邊「核諮商小組」首次會議，此對話框架是為了促進兩國的核武合作，並增強戰備對抗北韓。

肯塔基號停泊釜山，是回應南韓總統尹錫悅(Yoon Suk Yeol)今年4月赴美進行國是訪問(state visit)時的承諾，華府當時宣布，會部署一艘能發射可攜帶核彈頭彈道飛彈的潛艦至朝鮮半島，但當時並未提供明確時間表。

與康貝爾一同主持會議的南韓國家安保室第一次長金泰孝(Kim Tae-hyo)表示，「美方展現強大決心，若北韓用核武攻擊南韓，將立即遭到壓倒性、決定性的應對措施反擊，導致其政權滅亡。」