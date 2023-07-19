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美軍落入北韓 強硬回擊？趕快救人？考驗拜登外交危機能力

記者張聲肇／綜合報導
18日發生罕見的美國士兵進入南北韓非軍事局遭北韓拘留的事件。圖為2018年南北韓領袖文在寅與金正恩在「和平之家」舉行峰會，一名美國憲兵在外戒備。（美聯社）
18日發生罕見的美國士兵進入南北韓非軍事局遭北韓拘留的事件。圖為2018年南北韓領袖文在寅與金正恩在「和平之家」舉行峰會，一名美國憲兵在外戒備。（美聯社）

一名美國士兵18日越過韓半島38度線被北韓拘留，在美國和北韓關係冰封之下，意外地成為拜登政府的外交危機，也考驗拜登的危機處理能力。

英國廣播公司(BBC)報導，拜登不像川普，從來不把北韓當作外交優先事務，但是美國軍人落入北韓獨裁政權手裡，無疑是金正恩「勒索」美國的好題材；尤其此刻美國核動力潛艦肯塔基號正抵達南韓釜山港， 北韓正愁沒有「報復」的工具，動機不明的美國駐韓士兵前去「投誠」，平壤如獲至寶。

美軍說，該員出走前，面臨軍法懲戒；若因對美國不滿而叛逃北韓，那對北韓無疑是最佳宣傳材料，但這對拜登反而是較低的危機。

曾遭北韓居留的美國人
曾遭北韓居留的美國人

若這名美軍不是自願被北韓逮捕，拜登會面臨「救他回來」的壓力。如果美國政府無法短期內把人要回來，國內的政敵會說，他沒能力處理國際事務。

報導分析，拜登如果因而強力回應，北韓在中國和俄國鼓舞下，可能升高韓半島緊張局勢。拜登好不容易部署好烏克蘭反攻俄國侵略、印太盟友圍堵中共態勢，有待逐步增加兩線的資源，若被北韓打亂步調，甚至演變成美國大戰略的缺口，勢必影響拜登及美國的聲威。

川普一上任，就對金正恩示好，兩人2018年6月在新加坡「高峰會」，創下兩國領導人面談的紀錄；翌年，川普和金正恩又在南北韓分界的非軍事區見面，創下第一位「踏進北韓領土」的美國總統紀錄。2019年底，兩人再度在越南見面。

三度會面，雖然不見兩國關係有什麼顯著改善，至少北韓放低了反美聲調，也減少了洲際飛彈的測試，讓韓半島局勢相對平穩。

拜登派核潛艦訪問南韓，則是為了因應北韓近來日益高調的飛彈測試；有專家認為，北韓的飛彈技術也許已進步到射程含括美國本土。此外，北韓也在考慮2017年9月140千頓核武試爆以來首度「新彈頭」試爆。

拜登政府面臨北韓戰略性的挑戰，如今又突然增加美軍落入人手的「人道危機」，國安和外交團隊有得忙了。

北韓 拜登 川普

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