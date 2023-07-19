美禁赴北韓觀光 脫北者：平壤定會大肆宣傳叛逃美軍

聯合國軍司令部18日表示，一名美國公民未經授權越過了分隔兩韓的軍事分界線進入北韓。(美聯社)

18日在眾目睽睽之下潛往北韓 的美國士兵成為2018年以來，遭北韓拘留的第一位美國人；美聯社報導，曾遭北韓拘留的美國人有冷戰時期的美軍、想調查北韓人權的年輕人、韓裔傳教士、留下聖經被捕的市府員工、偷海報受刑昏迷的大學生；而北韓定會大肆宣傳這起叛逃事件。

國務院 目前禁止美國人前往北韓旅遊；2007年逃離北韓前往中國，之後歸化為美國公民的朴研美(Yeonmi Park)18日在美國士兵潛往北韓後指出，北韓以建立社會主義天堂、公平為名，行漸次剝奪之實，人人都不能倖免。

新聞周刊(Newsweek)18日報導，朴研美近年來拿美國的政治氛圍及文化戰爭，與她在共產北韓的童年相對比，而在保守派聽眾之間受到歡迎；她6月在保守派辦的場合指出，很多美國人認為，不知怎地美國就是能對暴政免疫，而不知怎樣，獨裁始於北韓那樣的地方，但她認為北韓的實情，是向人民保證平等、造出社會主義天堂，再用那個保證，漸次奪走北韓人的一切。

曾遭北韓居留的美國人

另名「脫北者」朴智賢(Jihyun Park)現為英國保守派政治人物；她表示，北韓定會拿美軍叛逃到當地大肆宣傳。

美聯社列舉過去進入北韓的美國人，有1965年在南韓服役卻叛逃入北韓的詹金斯(Charles Jenkins)，他被平壤 拿來當宣傳工具，但最後還是在2004年離開北韓赴日。

2014年，時年24歲的加州人米勒(Matthew Miller)以觀光簽證赴平壤，他在機場便撕掉簽證，坦承自己的「驚人雄心」就是想體驗北韓的牢獄生活，以便秘密調查北韓的人權狀況。米勒後來在同年11月獲釋，他曾表示自己在北韓一天要挖土八小時，還被單獨囚禁；與米勒同時獲釋的還有傳教士兼旅遊團領隊裴埈皓(Kenneth Bae)。

俄亥俄州某市府官員佛爾(Jeffrey Fowle)去北韓清津市，在某夜總會留下一本聖經，被拘留六個月；被北韓當局指控想偷宣傳海報的維州大學生溫畢爾(Otto Warmbier)，被關了17個月，以植物人狀態釋放，被飛機載回美國，2017年6月去世。

國務院自溫畢爾死後，便禁止國人前往北韓旅遊，原因在遇到緊急狀況，官方無法緊急救援，華府與平壤間沒有外交或領事關係。