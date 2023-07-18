克里米亞大橋戰略意義：俄軍靠它補給 烏克蘭視之「國恥」標記

克里米亞大橋橫跨刻赤海峽，連接俄羅斯和克里米亞半島，戰略地位重要。圖為俄國海軍在大橋旁巡邏。(美聯社)

連接克里米亞 和俄羅斯本土、普亭眼中象徵克里米亞半島和俄國 統一的克里米亞大橋(Kerch Bridge，又稱刻赤大橋)路面17日有一大段遭到破壞，雖然鐵路部分完好無損，但烏克蘭 軍情局發言人佑索夫(Andrii Yusov)表示，大橋受損，會影響俄國侵烏部隊的後勤作業。

克里米亞大橋總共12哩長，是歐洲最長的一座橋梁，造價37億美元，貫接俄國的克拉斯諾達區和俄國2014年占領的克里米亞半島，對俄國具重大戰略意義。

俄國在侵烏戰爭中靠這座橋樑運輸兵員和物資到烏克蘭南部，烏克蘭的「反攻復國」計畫，包括收復這塊失土。橋梁通車那天，普亭親率車隊通過，烏克蘭人則視為國家被侵占的「國恥」標記。

克里米亞大橋橫跨刻赤海峽，連接俄羅斯和克里米亞半島，戰略地位重要。圖為大橋旁立著代表俄軍的Z和V字。(美聯社)

克里米亞大橋是俄國運補克里米亞軍用及民用物資的重要通道，軍方的戰車、卡車和燃料源源通過，開向烏克蘭南部，克里米亞居民所需的日用物資和燃料也須經由它補給。

如果這條橋樑的運輸功能受限，在烏克蘭南部抵禦烏克蘭反攻部隊的俄軍，後勤支援就會大受影響。俄國透過克里米亞鐵路運補物資到赫松等戰略要地，近日來赫松和克里米亞重要運輸中心，都迭遭烏克蘭長程飛彈攻擊。

烏克蘭國防參謀本部上周指出，烏克蘭南部，尤其札波羅熱和赫松兩面的俄國部隊正加強防禦，大有寸土不讓的態勢。

這座橋樑去年10月也曾遭破壞，普亭宣稱是烏克蘭情治單位所為，並很快就修復；這次再度遭到破壞，克里姆林宮照樣把罪嫌指向烏克蘭，說是烏克蘭的海上無人機攻擊，造成橋梁損壞。俄國副總理庫斯努林(Marat Khusnullin)同日抵達現場，視察受損情況。

有線電視新聞網(CNN)報導，烏克蘭情報局消息來源說，這是該局與海軍聯合行動的結果。

佑索夫17日接受烏克蘭公共電台訪問時表示，克里米亞大橋部分受損，會增加俄國侵烏部隊的後勤困難，「任何後勤問題都會增加佔領軍的問題，可能對烏克蘭國防軍創造優勢。」