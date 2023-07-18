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網域名拼錯1字 美軍數百萬封「敏感電郵」誤發俄盟友

編譯徐榆涵／綜合17日電
美軍人員日前因為輸錯電郵地址，竟把數百萬封美軍的電子郵件，發給了俄羅斯盟友—非洲國家馬利。圖為華府的五角大廈。(美聯社)
美軍人員日前因為輸錯電郵地址，竟把數百萬封美軍的電子郵件，發給了俄羅斯盟友—非洲國家馬利。圖為華府的五角大廈。(美聯社)

美軍人員日前因為輸錯電郵地址，竟把數百萬封美軍的電子郵件，發給了俄羅斯盟友—非洲國家馬利(Mali)，五角大廈表示已採取措施攔下這些郵件。

金融時報率先報導，由於美軍的電郵域名為「.mil」，與馬利的電郵域名「.ml」僅一字之差，因此有軍方人員少打一個字母，誤將原本應該發給美軍的郵件，包括一些敏感資訊，像是密碼、醫療紀錄和高階官員的行程等，發到了馬利的電子郵箱，五角大廈稱已採取措施挽救此一情況。

報導指，荷蘭網路企業家祖比爾(Johannes Zuurbier)10多年前就發現此一問題。自2013年以來，他負責幫馬利營運國家域名，並從今年1月開始收集數萬封誤發的電郵，本月致信給美國官員警告這個問題。

這些文件沒有被標註為機密，內容包括醫療數據、美國軍事設施地圖、財務紀錄和官方旅行計畫文件以及一些外交資訊。祖比爾與馬利政府的合作即將到期，代表「風險真實存在，可能會被美國對手利用」。

BBC報導，根據現任和前任美國官員說法，標記為「機密」和「最高機密」的美國軍事通訊是通過單獨的IT系統傳送，因此不太可能被意外洩漏。

但曾任國土安全部情報法部門高階法律顧問的律師斯特蘭斯基(Steven Stransky)表示，即使看似無害的資訊也可能對美國對手有用，特別是如果其中包含個人的詳細資訊。

斯特蘭斯基表示，「此類通訊代表外國行為者可以開始為我們自己的軍事人員建立檔案，用於間諜目的，或者可能試圖讓他們披露資訊以換取經濟利益」，強調這些都是外國政府可以利用的資訊。

五角大廈 間諜 字母

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