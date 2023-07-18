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糧食危機？俄中止黑海穀物協議 聯合國秘書長：全球消費者付代價

編譯陳韻涵／綜合17日電
俄羅斯拒絕延長允許烏克蘭糧食輸出的黑海穀物協議，衝擊全球糧食供應。圖為烏克蘭在港口把糧食裝船。(美聯社)
俄羅斯拒絕延長允許烏克蘭糧食輸出的黑海穀物協議，衝擊全球糧食供應。圖為烏克蘭在港口把糧食裝船。(美聯社)

俄羅斯17日宣布，不再延長過去一年來參與的「黑海穀物協議」(Black Sea Grain Initiative)；該協議去年7月在聯合國和土耳其斡旋下達成，讓穀物能從烏克蘭的三個黑海港口安全出口，藉此緩解全球糧食危機並穩定糧價。俄國外交部表示，除非俄方看見訴求的「實質結果」，才會「考慮」恢復協議。

烏克蘭是全球主要穀物生產國，聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)對俄方決定「備感失望」。他表示，數百萬人面臨飢餓與掙扎，全球消費者將付出代價，「俄國的決定將影響每個地方的弱勢群體」。 

克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitri Peskov)17日表示，俄方將暫停該協議，直到俄方達成訴求。他說：「一旦俄國的訴求實現，俄方會馬上回歸協議。」

俄羅斯拒絕延長允許烏克蘭糧食輸出的黑海穀物協議，衝擊全球糧食供應。圖為裝載烏克蘭...
俄羅斯拒絕延長允許烏克蘭糧食輸出的黑海穀物協議，衝擊全球糧食供應。圖為裝載烏克蘭糧食的船舶駛出黑海。(路透)

佩斯科夫強調，此決策與當天稍早俄軍占領的刻赤海峽大橋(Kerch Strait Bridge，即克里米亞大橋)遇襲無關；俄軍譴責烏克蘭軍方發動攻擊，烏方低調歡慶捷報但否認出擊。

紐約時報報導，俄羅斯屢次揚言退出協議，而俄國外交部17日發布聲明再次強調其意圖，指烏克蘭在黑海地區「挑釁且攻擊俄國平民與軍事設備」，而聯合國與烏克蘭的西方盟國未回應俄方訴求。 

俄國外交部聲明表示，「除非獲得實質結果，不是承諾或保證，俄國才會考慮恢復(黑海)協議。」

黑海穀物協議去年由聯合國和土耳其斡旋磋商，去年11月延長120天，俄國今年3月和5月同意分別延長60天，協議如今17日到期，俄方拒絕再次展延。

路透報導，黑海穀物協議實施以來，有將近3300萬公噸的穀物在該協議框架下自戰時烏克蘭的三個黑海港口出口。

當初協助協議斡旋的土耳其總統厄多安(Recep Erdoğan)表示，俄土兩國外交部17日會商討該協議事宜，以其延續協議，且他本人可能在8月與普亭面會商議。

俄國 烏克蘭 聯合國

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