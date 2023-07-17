德桑提斯「2個原因」競選團隊縮編 副手不排除是她

佛州州長德桑提斯的共和黨總統初選戰情有些不順，募款不盡理想，正在調整選戰人事。圖為德桑提斯夫婦國慶日在新罕州競選。(美聯社)

佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)角逐共和黨2024年總統大選，儘管初期募得巨資但團隊開銷大，加上募款未達預定目標，上周縮編辭退近10人。在副手人選方面，德桑提斯15日表示，可能考慮搭檔愛阿華州 州長雷諾茲(Kim Reynolds)參選。

聯邦競選委員會報告顯示，德桑提斯宣布參選後頭六周募得逾2000萬元，但他同樣在六周的時間內花掉近800萬元，這讓團隊截至6月底可動用的資金剩下1220萬元，其中300萬元是要他贏得黨內提名後才能動用的資金。

該報告指出，德桑提斯團隊數十名支薪職員，薪資花費比其他同黨參選人高；截至6月底，德桑提斯聘雇90名員工，同比對手前總統川普 陣營雇用近40人。

匿名人士透露，德桑提斯團隊上周辭退十多人，其中不乏活動策畫負責人，但這些人可能很快加入支持德桑提斯的超級政治行動委員會。

德桑提斯競選團隊發言人羅密歐(Andrew Rome)15日發布聲明，證實團隊近期裁員，「為對抗拜登總統及其7200萬奧援，需要縝密且靈活的競選活動，我們為達此目標而做出調整」。

川普競選團隊發言人史蒂文‧張(Steven Cheung)則指德桑提斯「顯然錯誤運用支持者的捐款」，質疑「若他無法妥善營運競選活動，如何治國？」

川普16日接受「福斯新聞」訪問時說：「他(德桑提斯)正在走下坡。」

川普另在節目中透露，考量他遙遙領先德桑提斯等對手，他可能不會參加8月的辯論。

裁員消息讓人擔心德桑提斯團隊的健全度，而團隊重新聚焦明年1月15日投票的愛阿華州。

羅密歐說：「國民正團結支持德桑提斯及其計畫，扭轉拜登的失敗並恢復國家理智，唯有更多選民親眼見證，他的勢態才能延續，尤其是在愛阿華州。」

德桑提斯16日受訪時，強化他與愛州的連結，鬆口表示可能選擇愛州女州長雷諾茲擔任副手。

德桑提斯被問到是否會挑選雷諾茲擔任副手時，爽快答道「當然」，接著形容雷諾茲為「美國最優秀的公僕之一」。