我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

問到「六四」 百度AI「文心」突重開機：我們換個話題

北加奧克蘭機場附近同地點 華人留學生又被砸車偷竊

共和黨總統初選Q2募款 大金主棄德桑提斯轉向川普

編譯陳韻涵／綜合16日電
聯邦公布第二季共和黨總統初選參選人的競選資金狀況，前總統川普的競選資金遙遙領先對手，佛州州長德桑提斯(右二)居次，前副總統潘斯(左二)殿後。(美聯社)
聯邦公布第二季共和黨總統初選參選人的競選資金狀況，前總統川普的競選資金遙遙領先對手，佛州州長德桑提斯(右二)居次，前副總統潘斯(左二)殿後。(美聯社)

聯邦競選委員會15日公布2024年總統大選共和黨參選人第二季募款與財務現況，其中顯示大金主揚棄佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)轉向前總統川普，讓川普競選團隊能動用的現金高居共和黨參選人之冠；而德桑提斯正迅速燒光財庫，前副總統潘斯等其他參選人則力爭上游。

聯邦競選委員會數據顯示，德桑提斯的資金量一度達到2000萬元，但他的競選活動燒錢速度超快，5月底參選以來已花費近800萬元。

德桑提斯競選團隊報告指出，旅費和薪資支出高達100萬元，另有80萬多元是數位募款諮詢費。

2024年總統參選人 第2季銀彈差距
2024年總統參選人 第2季銀彈差距

有線電視新聞網報導(CNN)，最新募款數據凸顯德桑提斯團隊的隱憂，僅不到15%資金來自200元以下的小額捐款，小額捐款是競選草根力量的指標，支持者可多次小額捐款，初選的合法小額捐款上限為3300元。

德桑提斯6月時還有1200萬元，但只有約900萬元能用作初選資金，另300萬元要獲得提名後才能動。

聯邦競選委員會凸顯共和黨初選參選人的資金差距，前總統潘斯敬陪末座，募不到120萬元，其中約30%來自小額捐款。

潘斯6月首周加入戰局，距離第二季結束的募款時間約三周；潘斯慘淡的募款成績讓人質疑，他是否獲得共和黨信任。

新澤西州前州長克利斯蒂(Chris Christie)的募款成績比潘斯好，宣布參選頭25天募得逾165萬元，其中逾33%為小額捐款。

佛州州長德桑提斯的共和黨總統初選戰情有些不順，募款不盡理想，正在調整選戰人事。圖...
佛州州長德桑提斯的共和黨總統初選戰情有些不順，募款不盡理想，正在調整選戰人事。圖為15日在愛荷華州的德桑提斯競選文宣。(美聯社)

北達科他州長柏根(Doug Burgum)大多自費參選，總資金近160萬元，略多於潘斯。

川普的競選資金遙遙領先，第二季募得1770萬元，其中大多數來自聯合勸募團隊，以及捐給政治行動委員會「拯救美國」(Save America)的資金，後者曾負責川普的訴訟開銷。

川普的競選團隊先前宣布第二季募得3500萬元，但詳情要等本月底其他報告公布後才能窺見端倪。

截至6月底，川普手頭還有2250萬元現金，南卡州聯邦參議員史考特(Tim Scott)以2110萬元居次，史考特把他的多數參議員競選資金用來挹注初選。

前美國駐聯合國大使海理(Nikki Haley)7月宣布參選時有680萬元，企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)則繼續掏腰包，第二季挹注500萬元參選。

川普 德桑提斯 共和黨

上一則

問到「六四」 百度AI「文心」突重開機：我們換個話題

下一則

超熱… 加州與西南州高溫破紀錄 3州竄野火

延伸閱讀

川普曾認敗選？檢察官傳喚庫許納等人

川普曾認敗選？檢察官傳喚庫許納等人
比川普還猛？德桑提斯訓練一支聽命於他的武裝「民兵」

比川普還猛？德桑提斯訓練一支聽命於他的武裝「民兵」
總統參選人第2季募款 拜登遙遙領先川普

總統參選人第2季募款 拜登遙遙領先川普
開口成金 川普演講海撈1200萬

開口成金 川普演講海撈1200萬

熱門新聞

根據最新統計，全美國有三分之一家庭是獨居，以大城市居多，紐約曼哈頓更高達一半的人獨居，專家稱這是令人震驚的改變。（美聯社）

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

2023-07-11 10:32

葉倫向何立峰「多次鞠躬」影片流出 挨轟：卑躬屈膝辱國格

2023-07-09 20:56
長島連環殺人案嫌犯霍伊爾曼(Rex Heuermann)。(取自RH Consultants & Associates網站)

長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪

2023-07-14 15:30
長島吉哥灘屍體懸案，歷經十多年終於偵破，破案關鍵是調查人員在吃剩的披薩中找到兇嫌的DNA與死者相符。（路透）

連環殺人案破案關鍵 發現他吃剩披薩DNA與死者身上相符

2023-07-15 10:15
傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津，曾在俄國頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）的軍事設施發表談話。（Getty Images）

瓦格納兵變5日後 克宮曝普里格津曾與普亭展開3小時會談

2023-07-10 08:15
拜登總統(右)與日本首相岸田文雄12日在北約峰會場邊密切互動。(路透)

美日聯合保台 日本卻對「參戰」這件事一直不點頭

2023-07-16 02:30

超人氣

更多 >
阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告

阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告
中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」

中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」
美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？

美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？
吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法

吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法
非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重

非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重