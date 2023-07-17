共和黨總統初選Q2募款 大金主棄德桑提斯轉向川普

聯邦公布第二季共和黨總統初選參選人的競選資金狀況，前總統川普的競選資金遙遙領先對手，佛州州長德桑提斯(右二)居次，前副總統潘斯(左二)殿後。(美聯社)

聯邦競選委員會15日公布2024年總統大選共和黨 參選人第二季募款與財務現況，其中顯示大金主揚棄佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)轉向前總統川普 ，讓川普競選團隊能動用的現金高居共和黨參選人之冠；而德桑提斯正迅速燒光財庫，前副總統潘斯等其他參選人則力爭上游。

聯邦競選委員會數據顯示，德桑提斯的資金量一度達到2000萬元，但他的競選活動燒錢速度超快，5月底參選以來已花費近800萬元。

德桑提斯競選團隊報告指出，旅費和薪資支出高達100萬元，另有80萬多元是數位募款諮詢費。

2024年總統參選人 第2季銀彈差距

有線電視新聞網報導(CNN)，最新募款數據凸顯德桑提斯團隊的隱憂，僅不到15%資金來自200元以下的小額捐款，小額捐款是競選草根力量的指標，支持者可多次小額捐款，初選的合法小額捐款上限為3300元。

德桑提斯6月時還有1200萬元，但只有約900萬元能用作初選資金，另300萬元要獲得提名後才能動。

聯邦競選委員會凸顯共和黨初選參選人的資金差距，前總統潘斯敬陪末座，募不到120萬元，其中約30%來自小額捐款。

潘斯6月首周加入戰局，距離第二季結束的募款時間約三周；潘斯慘淡的募款成績讓人質疑，他是否獲得共和黨信任。

新澤西州前州長克利斯蒂(Chris Christie)的募款成績比潘斯好，宣布參選頭25天募得逾165萬元，其中逾33%為小額捐款。

佛州州長德桑提斯的共和黨總統初選戰情有些不順，募款不盡理想，正在調整選戰人事。圖為15日在愛荷華州的德桑提斯競選文宣。(美聯社)

北達科他州長柏根(Doug Burgum)大多自費參選，總資金近160萬元，略多於潘斯。

川普的競選資金遙遙領先，第二季募得1770萬元，其中大多數來自聯合勸募團隊，以及捐給政治行動委員會「拯救美國」(Save America)的資金，後者曾負責川普的訴訟開銷。

川普的競選團隊先前宣布第二季募得3500萬元，但詳情要等本月底其他報告公布後才能窺見端倪。

截至6月底，川普手頭還有2250萬元現金，南卡州聯邦參議員史考特(Tim Scott)以2110萬元居次，史考特把他的多數參議員競選資金用來挹注初選。

前美國駐聯合國大使海理(Nikki Haley)7月宣布參選時有680萬元，企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)則繼續掏腰包，第二季挹注500萬元參選。