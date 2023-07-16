我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兆彩熱 南加賣出2張二等獎 頭獎獎金累積至6.4億元

加拿大挖角 提供H1-B簽證者工作許可 吸納科技人才

加國挖角 提供H1-B簽證者工作許可 吸納科技人才

記者胡玉立／綜合報導
加拿大自16日起，向所有持美國H-1B簽證的外國人提供工作許可證，讓他們可以在沒有工作的情況下移居加國。圖為邁阿密市的美國公民暨移民服務局辦公室。(美聯社)
加拿大自16日起，向所有持美國H-1B簽證的外國人提供工作許可證，讓他們可以在沒有工作的情況下移居加國。圖為邁阿密市的美國公民暨移民服務局辦公室。(美聯社)

加拿大16日開始，向所有持美國H-1B簽證者提供工作許可證，讓他們得以在沒有工作的情況下移居加國。這項舉措被稱為「H-1B特殊職業簽證持有者工作許可證」計畫，擺明「挖角」在美國移民審批過程中受挫的外國科技及高等教育人才。

加招攬科技人才成永久居民

加拿大移民部長費瑟(Sean Fraser)6月在多倫多Collision北美科技會議上宣布了這項為期一年的最新人才延攬策略；目標吸納1萬名科技人才。專家表示，根據加拿大移民制度，符合該計畫資格的移民類型，可能很快成為永久居民。

H-1B抽籤成功率僅十分之一

華爾街日報(WSJ)報導，國際學生和專業人士越來越明白，H-1B簽證抽籤競爭激烈、綠卡積壓不斷增加，想在美國永久定居太慢也太困難。去年，約五分之一的H-1B工作簽證申請抽籤成功；今年數字近十分之一。

「隨著H-1B抽籤情況逐年惡化，對很多人來說，加拿大可能是他們唯一的選擇，」提供在美申請簽證諮詢服務的Argo Visa公司創始人、前外交官理查森 (Chris Richardson) 表示。

而即使持有H1B工作簽證者，若沒能逃過席捲科技業的大裁員，則只有60天尋找新簽證擔保職位，逾期就得離開美國。

加拿大能提供機會留在北美

費瑟部長表示，「很多人考量職涯時，非常想留在北美市場，卻還沒考慮過來加拿大，現在這種情況為加拿大提供了機會。」

有鑑於勞動力老齡化，加拿大估計明年科技人力短缺達25萬人，加拿大科技業貿易組織「加拿大創新者委員會」(Council of Canadian Innovators)主席伯根(Benjamin Bergen)表示，「政府正嘗試利用所有可能手段來縮小其間差距」。

與企業合作確保外籍勞工安全的多倫多移民律師卡拉斯(Sergio Karas)則表示，「如果我是美國政府，我會對加拿大根本是在挖走美國工人一事，感到非常沮喪」。

加國科技業薪資低於美國

不過，全球人力資源諮詢公司任仕達(Randstad)分析指出，雖然加拿大科技業薪資高於全國平均水平，但與美國類似職務工資相比，仍相形見絀。不少科技工人最終離開加拿大，到國外尋找更高薪的職位。許多離開美國前往加拿大的移民，目前視此舉為一時的考量。

加拿大 工作簽證 H-1B

上一則

英特爾、輝達高層將訪華府 盼阻晶片銷中國管制

下一則

美日聯合保台 日本卻對「參戰」這件事一直不點頭

延伸閱讀

美將派F-16戰機至荷莫茲海峽 防船隻遭伊朗扣押

美將派F-16戰機至荷莫茲海峽 防船隻遭伊朗扣押
加國野火肆虐 今年已燒毀逾千萬公頃土地 15萬人流離失所

加國野火肆虐 今年已燒毀逾千萬公頃土地 15萬人流離失所
哈利、梅根在美國迅速過氣 準備捲鋪蓋回英國？

哈利、梅根在美國迅速過氣 準備捲鋪蓋回英國？
15年首見 美最大進口國 中國被墨、加超越

15年首見 美最大進口國 中國被墨、加超越

熱門新聞

根據最新統計，全美國有三分之一家庭是獨居，以大城市居多，紐約曼哈頓更高達一半的人獨居，專家稱這是令人震驚的改變。（美聯社）

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

2023-07-11 10:32

葉倫向何立峰「多次鞠躬」影片流出 挨轟：卑躬屈膝辱國格

2023-07-09 20:56
長島連環殺人案嫌犯霍伊爾曼(Rex Heuermann)。(取自RH Consultants & Associates網站)

長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪

2023-07-14 15:30
美國今天宣布，配合烏克蘭請求供應具爭議性的集束彈。(路透)

何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？相關爭議一文看懂

2023-07-08 08:57
傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津，曾在俄國頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）的軍事設施發表談話。（Getty Images）

瓦格納兵變5日後 克宮曝普里格津曾與普亭展開3小時會談

2023-07-10 08:15
長島吉哥灘屍體懸案，歷經十多年終於偵破，破案關鍵是調查人員在吃剩的披薩中找到兇嫌的DNA與死者相符。（路透）

連環殺人案破案關鍵 發現他吃剩披薩DNA與死者身上相符

2023-07-15 10:15

超人氣

更多 >
奇異果放401天變化全記錄 第177天竟「奇蹟回春」

奇異果放401天變化全記錄 第177天竟「奇蹟回春」
中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發

中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發
秦剛已消失20天 疑與雙面女間諜傳緋聞被問訊

秦剛已消失20天 疑與雙面女間諜傳緋聞被問訊
姚明1家7口出遊惹「高度」關注 網友：如置身巨人森林

姚明1家7口出遊惹「高度」關注 網友：如置身巨人森林
連環殺人案破案關鍵 發現他吃剩披薩DNA與死者身上相符

連環殺人案破案關鍵 發現他吃剩披薩DNA與死者身上相符