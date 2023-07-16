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加拿大野火復發 霧霾又來…8州發空污警報

編譯潘勛／綜合15日電
加拿大野火復發，所產生的霧霾將再度影響美國空氣品質。圖為加拿大卑詩省3日山林野火引發大量濃煙。（新華社）
加拿大野火復發，所產生的霧霾將再度影響美國空氣品質。圖為加拿大卑詩省3日山林野火引發大量濃煙。（新華社）

加拿大西部山林野火最近復發，有害健康的山火霧霾又吹入美國，至少八個州15日發布空污警報，包括明尼蘇達及威斯康辛州；加拿大今年野火已燎燒1000萬公頃(2470萬英畝)土地，創史上最慘紀錄，接下來幾周還會不斷增加。

有線電視新聞網(CNN)報導，大平原北部、中西部北部至少八州15日已發布空污警報，當天山火霧霾在蒙大拿、南北達科他、明尼蘇達及愛阿華州部分地區最嚴重，周末稍晚再往東南部吹去。明尼雅波利斯市及愛阿華州第因摩市(Des Moines)15日空污最慘，而芝加哥、聖路易、底特律、辛辛那提等城市16日起感受到空污效應。

山火霧霾徘徊不散，中西部直到下周初能見度都變差，空氣品質惡劣。

這次山火霧霾不是來自加國魁北克省，而是由更遠的加國西部灌來，因此不會如6月初抵達東北部。

網站「airnow.gov」指出，進犯的霧霾14日已讓蒙大拿、北達科他部分地區空氣品質降到紅色代碼，在空氣品質指數意味有害健康；而在明尼蘇達州則是橙色代碼，對敏感群體健康不利。

全國公共廣播電台(NPR)報導，明尼蘇達州對全州發布空污橙色警報到15日下午3時；截至15日上午，明州南部空氣品質已因加國煙霾而大幅變差，大部分地區進入紅色警戒，意即對全體民眾都有健康危害。

威斯康辛州則對全州發布橙色空污警報，直到16日中午有效。威州自然資源廳表示，霧霾15日上午對州北部影響最大，對州南部的影響要到16日下午。廳方官員表示，這次不健康的霧霾應不致於像6月下旬那次那樣劇烈、持久，但仍建議民眾減少戶外活動，對空氣品質不好很敏感的人更應如此。

加國官方15日指出，今年山林野火已燒過1000萬公頃土地，未來幾周還擴大，以往紀錄發生在1989年，當年被焚土地有730萬公頃。

今年1月以來共發生4088起野火，很多起野火一燒便是數萬公頃，沿路下來迫使15萬以上民眾撤離。

因為火勢太大、範圍太廣，當局迫不得已，只能放任大部分野火自生自滅。絕大多數野火發生在森林區，離有人居住地區很遠，但仍對環境有嚴重影響。截至15日，加國還有906起野火在肆虐，其570起被視為失控，加國無一省倖免。

山火 愛阿華州 明尼蘇達州

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