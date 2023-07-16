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「地獄犬熱浪」襲歐洲 羅馬下周上看107.6℉

編譯徐薏茹／綜合15日電
極端高溫已迫使雅典衛城連續兩日關閉，當局15日警告下周將迎接更炎熱的天氣。圖為一婦女用街頭的噴泉降溫。(歐新社)
極端高溫已迫使雅典衛城連續兩日關閉，當局15日警告下周將迎接更炎熱的天氣。圖為一婦女用街頭的噴泉降溫。(歐新社)

「地獄犬熱浪」侵襲歐洲各地，極端高溫已迫使雅典衛城(Acropolis)連續兩日關閉，當局15日警告下周將面臨更炎熱的天氣，預計歐洲許多熱門觀光景點的溫度將飆破華氏104度(攝氏40度)。

義大利15個城市處於高溫預警(heat advisories)的範圍內，15日義大利半島大部分地區仍保持在90多度，但薩丁尼亞(Sardinia)、西西里(Sicily)、普利亞(Puglia)預期將達到100.4度至104度。

收到警報的城市包括波隆那(Bologna)、佛羅倫斯(Florence)、羅馬，羅馬預計18日最高將達到107.6度，而義大利其他城市的氣溫可能甚至更高。

捷克高溫破16年紀錄

希臘雅典的溫度預期達105.8度；15日捷克氣溫飆破當日過往的新高紀錄，根據捷克水文氣象學研究所(Czech Hydrometeorological Institute)的資訊，西部的皮爾森－波列維克(Plzen-Bolevec)溫度高達101.5度，高於2007年這一日在波傑布拉迪(Podebrady)創下的紀錄。

西班牙加納利群島的溫度稍微溫和，但拉帕爾馬島(La Palma)的野火導致500多人不得不預先撤離，當局警告風向轉變及乾燥地帶可能使撤離人數增加。

土耳其安塔利亞飆至111.2度

土耳其南部與西南沿海城市溫度達90多度至100多度，觀光勝地安塔利亞(Antalya)高達111.2度。

根據安納杜魯新聞社(Anadolu Agenc)的報導，過去兩日在埃迪爾內(Edirne)、克爾克拉雷利(Kırklareli)、泰基爾達(Tekirdag)等西北城市有48人因中暑症狀送往急診。

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)15日曾待在炎熱環境中一段時間，之後因出現脫水症狀送醫，他呼籲民眾補充水分，保持安全。

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