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霜凍熱浪夾擊…喬治亞州蜜桃歉收 1盒飆至60元

編譯徐薏茹／綜合15日電
有「桃子州」之稱的喬治亞州受今年2月的霜凍和熱浪影響，損失多達九成產量。圖為掉落地上的桃子。(Getty Images)
有「桃子州」之稱的喬治亞州受今年2月的霜凍和熱浪影響，損失多達九成產量。圖為掉落地上的桃子。(Getty Images)

仲夏正是「桃子州」喬治亞州盛產蜜桃的季節，然而在經歷兩次春季晚霜及2月熱浪後，桃子州今年損失90%以上的作物收成，三重打擊直接衝擊因應不同天氣條件特別培育的桃子品種，導致水果價格瘋狂上漲，喬州最引以為傲的蜜桃歉收，當地大部分市場被迫改賣加州桃。

有線電視新聞網(CNN)訪問地方農民與農業團體，伍德伯里(Woodbury)費茲傑羅農場(Fitzgerald Farms)的桃農列農(Sean Lennon)說上一次見證如此糟糕的情況已是1955年，「這是一種經濟損失，但遠不只如此。」桃子收成不足，還迫使他解雇許多工人，包括每年透過H2-A簽證計畫雇用的移民勞工。

列農指出，喬州的桃子價格從一盒17元至20元狂漲至約40元，有些甚至飆到一盒60元的驚人高價，而當地大部分桃農卻沒有太多水果可賣。

有「桃子州」之稱的喬治亞州受今年2月的霜凍和熱浪影響，損失多達九成產量。圖為當地...
有「桃子州」之稱的喬治亞州受今年2月的霜凍和熱浪影響，損失多達九成產量。圖為當地農場出售的桃子。(Getty Images)

今年桃子歉收迫使許多餐廳調整菜單，喬州當地連鎖烘焙坊「伊芙琳阿姨蜜桃餡餅」(Aunt Evelyn's Peach Cobbler)店主、伊芙琳阿姨的兒子布魯斯(David Bruce)表示，他們只能轉而購買加州桃。

菲律賓餐廳Kamayan將原本每日供應的桃子春捲改為只在周末供應，以因應蜜桃短缺，店主米拉‧奧里諾 (Mira Orino)表示，雖然桃子春捲很受歡迎，但她會在改用罐裝或來自外州的桃子之前就將春捲從菜單中移除，忠於桃子州。

桃農、餐廳業者及農業團體表示，他們不知道明年的氣候將為作物帶來何種影響，只希望今年是一次罕見的情況。

有「桃子州」之稱的喬治亞州受今年2月的霜凍和熱浪影響，損失多達九成產量。圖為在樹...
有「桃子州」之稱的喬治亞州受今年2月的霜凍和熱浪影響，損失多達九成產量。圖為在樹上乾枯的桃子。(Getty Images)

喬州 加州 喬治亞州

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