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鄰居震驚顧家男變殺人犯 他還是影星鮑德溫兄弟同學

編譯俞仲慈／綜合14日電
兇嫌休爾曼在家中的自拍。推測他是在家中殺害被害者後，再把屍體載到20分鐘車程外的吉哥灘丟棄。（路透）
兇嫌休爾曼在家中的自拍。推測他是在家中殺害被害者後，再把屍體載到20分鐘車程外的吉哥灘丟棄。（路透）

轟動全紐約的「長島連環殺人案」，警方歷經十餘年調查，終於在13日晚間於曼哈頓市中心逮捕嫌犯，令人訝異的是，嫌犯竟是頗富知名度的建築師休爾曼(Rex Heuermann)，和好萊塢影星亞歷和比利鮑德溫(Alec Baldwin、Billy Baldwin)兄弟還是高中同學。

比利鮑德溫14日在推特發文坦言和休爾曼是舊識，「今早醒來，得知吉哥灘連環殺手嫌犯是我高中同學休爾曼，一位已婚、有兩個孩子的建築師。」他難掩震驚表示：「一位普通人，安靜且顧家的男人，實在難以置信，震驚整個馬薩佩誇(Massapequa，兇嫌社區)。」據了解，休爾曼位於馬薩佩誇公園的住處，距離被害者屍體發現地點所在海灘，開車僅25分鐘車程。

休爾曼在鄰近紐約市的長島地區出生長大，畢業於也位在長島的紐約理工學院(New York Institute of Technology)建築系，並於1994年創辦建築師事務所RH Consultants & Associates，辦公室設在曼哈頓，其客戶包括美國航空和甘迺迪國際機場等。

惡名昭彰的吉爾戈海灘懸案終於在14日偵破，逮到兇嫌建築師休爾曼，社區民眾紛紛出門...
惡名昭彰的吉爾戈海灘懸案終於在14日偵破，逮到兇嫌建築師休爾曼，社區民眾紛紛出門好奇關切。（Getty Images)

據媒體報導，休爾曼於1990年和伊麗莎白·萊恩(Elizabeth Ryan)結婚，離婚後，又娶了冰島籍妻子、生下現年26歲女兒維多利亞(Victoria)，並和繼子一家四口和樂融融，是鄰居眼中的「顧家好男人」。

鄰居奧斯蘭德(Barry Auslander)向媒體表示，數日前看到休爾曼穿著西裝、提著公事包，就像一般上班族搭火車上班，坦言得知他涉及連續殺人案，整個人驚呆並直言：「我想知道後院還埋有哪些人。」

根據報導，2010年和2011年在吉哥海灘接連發現10個女屍（其中一名是變裝男性）和一名幼兒遺體，被稱之為「長島連環殺人案」，警方指控休爾曼涉嫌謀殺其中四名受害女性而將他逮捕。

執法人員在兇嫌休爾曼住處採集證據。（Getty Images）
執法人員在兇嫌休爾曼住處採集證據。（Getty Images）

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