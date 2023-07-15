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外交機關、僑界動員 南加鄭姓父子住所有著落

歷時13年偵查18個月 長島連環殺人魔落網 17屍迷團待解

記者高雲兒／紐約報導
連續殺人嫌犯休爾曼（中）14日被帶到法庭過堂。(截圖自NBC News電視畫面)
連續殺人嫌犯休爾曼（中）14日被帶到法庭過堂。(截圖自NBC News電視畫面)

發生13年之久的長島吉哥灘(Gilgo Beach)連環殺人案終於偵破，警方於13日晚逮捕59歲的嫌犯建築師休爾曼(Rex Heuermann)；蘇福克郡檢察官蒂埃利(Raymond Tierney)14日在記者會上表示，去年初警方獲得關鍵證據，在長達18個月的偵查下，鎖定休爾曼涉案，至少涉及三起謀殺。

麻布袋捆綁 丟棄在海灘

2010年家住新澤西州的24歲性工作者吉爾伯特(Shannan Gilbert)前往長島後失蹤，警方在接到其家人的報案後，沿著海洋大道(Ocean Parkway)搜索，隨後卻在吉哥灘接連發現屍體；當中多為年輕女性，從事性服務，至今六名女性的身分已確認，但還有另外11名被認定也與該連環殺人案有關的受害者未確認，總受害人數達到17人，死亡時間從2007年持續到2010年。

其中於2009年和2010年間的命案死者，分別為22歲的沃特曼(Megan Waterman)、24歲的巴特勒米(Melissa Barthelemy)和27歲的科斯特洛(Amber Lynn Costello)，她們生前都透過Craiglist賣淫，死時被人發現捆綁在麻布袋內，丟棄在海灘上。警方表示，此三人被認定是遭到休爾曼謀殺。

警方發布的四名被害女子照片：布雷納德-巴恩斯（左上）、巴特勒米（右上）、沃特曼（...
警方發布的四名被害女子照片：布雷納德-巴恩斯（左上）、巴特勒米（右上）、沃特曼（左下）、科斯特洛（右下），她們都是應召女郎，受害者在被殺害後，被兇手載至40哩外的長島吉哥灘棄屍。（路透）

疑行凶時段 妻兒都不在

通過包括300多張傳票、搜查令和其他法律程序，警方發現休爾曼經常使用拋棄式手機。檢察官說，嫌犯只使用拋棄式的手機和受害者聯繫，2009年7月10日也就是巴特勒米死亡那天，拋棄式手機和被告休爾曼的手機都在馬薩佩誇(Massapequa)地區，然後又一起到了紐約市。警方還發現，這三名受害者被害的時間區段內，休爾曼的妻子和孩子都不在紐約州，只有他獨自一人。

檢察官進一步發現，休爾曼曾使用化名，搜尋兒童色情內容和長島連環殺人案的新聞。今年1月，調查人員從一塊休爾曼丟棄的披薩餅皮上取得了他的DNA，與其中一名受害者沃特曼身上發現的男性毛髮吻合。13日，警方展開行動，將休爾曼逮捕。

死者之一泰勒。（美聯社）
死者之一泰勒。（美聯社）

出庭無表情 不認6控罪

休爾曼於14日下午接受傳訊，他身穿灰色polo衫和白色褲子，出庭時面無表情。根據發生在2009年到2010年的三起謀殺案，檢方以三項一級謀殺罪和三項二級謀殺罪將他起訴，但休爾曼對此不認罪。休爾曼的法庭指定律師布朗(Michael Brown)說，「休爾曼流著淚說，『不是我幹的』」。

現年59歲的休爾曼是紐約市一家公司的建築師，也是兩個孩子的父親。

蒂埃利拒絕透露休爾曼是否與另外14人的遇害有關，只說當下針對的是這三起案件。

長島 檢察官 紐約市

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