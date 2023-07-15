全國半年28件大型死傷命案 奪140條命 其中27件槍擊案

美國今年上半年立下2006年以來最可怖的里程碑：181天內發生28件大型死傷命案，其中27件屬槍擊 案，一件縱火殺人案，總共奪走140條人命，幾乎每周都有人墜入暴力與哀傷的循環中。

這些亡魂多數是被陌生人或親人奪走，地點不論大城、小鎮、自宅或光天化日下的公共場所都有。

美聯社報導，一個國家在181天內發生28件大型命案，田納西州 納許維爾市私立聖約小學的家長雷哲伍德(Brent Leatherwood)說，「這真是令人不寒而慄的紀錄」。

他兒子所就讀的學校3月27日發生校友返校殺死三名學生、三名教職員的慘劇；他說，「你絕不會想到，自己的家人居然會成為這種統計中的一分子。」

雷哲伍德是田納西州知名的共和黨人，身處向來不屑槍械管制的州，如今槍聲轟到自家子女耳邊，他不得不站出來講話，稱是「匪夷所思」。

大規模殺人案指24小時內，不包括兇手在內有四人以上死亡的案件；美聯社、今日美國報和西北大學合作，從2006年起不斷統計大型暴力殺人案。

2023年上半年28件，打破去年下半年27件的紀錄；西北大犯罪學教授佛克斯(James Alan Fox)五年前開始督導這項統計工作。他說，從未想像到美國的暴力事件會變得這麼嚴重。

他說，「我們以為，每年二、三十件就很不得了了，半年就有28件，絕對是令人驚駭的數字。」

戴維斯加州大學 暴力防範研究所副所長班霍斯特(Amy Barnhorst)說，希望這半年只是「一現即逝」的半年，下半年會好轉，這趨勢也可能持續，「要過一陣子才知道」

她和佛克斯都把血腥案件增加歸因於擁槍的人數越來越多。

四年前，安瓊多(Tito Anchondo)的弟弟和弟媳死於德州艾爾帕索沃爾瑪超市槍擊案，留下兩個月大的兒子。姪兒已經四歲的他說，希望情況大幅改觀，否則這個國家只會走下坡，掉入向下沉淪的螺旋。