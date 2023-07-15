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伴遊女2010一通求救電話 開啟十多年殺人懸案調查序幕

記者胡玉立／綜合報導
受害者吉爾伯特2010年撥出求救電話後，揭開了這個連環殺人案的序幕。（美聯社）
受害者吉爾伯特2010年撥出求救電話後，揭開了這個連環殺人案的序幕。（美聯社）

2010年5月1日，來自新澤西州、時年23歲的伴遊女郎吉爾伯特(Shannan Gilbert)打了通911求救電話，就此失蹤；警方接著在長島海岸線長約三哩的荒涼土地上，陸續發現十具屍體，開啟了長達十多年的連環殺人懸案調查序幕；這十多年的追查，終於走向終點。

那年，吉爾伯特在橡樹海灘(Oak Beach)附近失蹤之前，在911電話裡困惑聲稱：「我會出事。有人在跟蹤我，我在一棟房子裡，我不知道我在哪裡，你能追踪到我在哪裡嗎？」電話裡，傳來一名男子笑稱：「閉嘴。」當地鄰居後來說，他們看到吉爾伯特敲了幾扇門，之後就消失了。

警方在吉爾伯特最後一次出現的海灘社區尋找她時，發現了被丟棄在吉哥灘(Gilgo Beach)的其他女性屍體和部分遺骸；大多數受害者都是妓女，她們身材嬌小，眼睛呈綠色或淡褐色。

第一具屍體是來自紐約的24歲伴遊女郎巴特勒米(Melissa Barthelemy)，她在2009年7月12日宣告失蹤，2010年12月11日屍體被薩福克郡(Suffolk County)警方發現。失蹤那晚，她告訴朋友她要去見一個男人，早上回來。

巴特勒米屍體被發現兩天後，調查人員在相距不到500呎處，找到另外三具屍體，全都被裝在麻袋裡；連同巴特勒米在內，四位女性受害者被警方稱為「吉哥灘四人」。她們分別是：25歲來自康乃狄克州的布雷納德-巴恩斯 (Maureen Brainard-Barnes)、22歲的沃特曼 (Megan Waterman)和27歲的科斯特洛 (Amber Costello)。

警方直到2011年才確認上述受害者身分，有人已失蹤逾三年。她們全都在Craigslist上宣傳自己的性服務，警方相信這就是連環殺手第一次與他們接觸的方式，但受害者可能是在不同時間被殺害和處置。

2010年12月，聯邦調查局介入。2011年3月和4月，警方繼續搜尋吉爾伯特，並在同一海岸線又發現了四具屍體，其中包括一名幼兒。2011年12月13日，吉爾伯特的遺體，終於在沼澤地裡被發現。

自2011年起在長島吉哥灘接連尋獲十多具屍體。圖為警方2011年12月8日在吉哥...
自2011年起在長島吉哥灘接連尋獲十多具屍體。圖為警方2011年12月8日在吉哥灘發現第一具屍體吉爾伯特 。（美聯社）

新澤西州 長島 康乃狄克州

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