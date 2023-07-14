參院外委會通過台灣租稅協定法案 授權洽簽租稅協定

聯邦參院外交委員會13日審查通過「台灣租稅協定法案」，授權美台洽簽租稅協定，讓美台勞工與企業得以避免雙重課稅。圖為台積電在亞利桑那州鳳凰城晶圓廠。(中央社)

聯邦參院 外交委員會13日審查通過「台灣租稅協定法案」(Taiwan Tax Agreement Act)，授權美台洽簽租稅協定，讓美台勞工與企業得以避免雙重課稅，強化雙邊貿易投資 和經濟夥伴關係。

此案授權總統透過美國在台協會(AIT)與台北駐美國台北經濟文化代表處(TECRO)洽簽租稅協定，以處理雙重課稅問題。

這部法案是由外交委員會資深議員共同提出，包含主席梅南德茲(Bob Menendez)和首席議員芮胥(James Risch)、亞太小組主席范霍倫(Chris Van Hollen)及首席議員羅穆尼(Mitt Romney)；通過的版本是梅南德茲13日提出的修正版，但修正版本尚未公布。

為投資半導體提供便利

梅南德茲等四位提案的參議員 當天發表聲明說，此一立法為美台在關鍵戰略產業如半導體的投資提供便利。

梅南德茲說：「如此將提供美台企業更多便利以避免雙重課稅並對防止逃稅做出保障。由於台灣獨特的地位，美國與台灣無法簽訂稅收條約，但這項立法已經盡可能接近，通過具備稅收條約的主要特點，它為一個協定奠定了基礎。在這樣做的同時，這項立法證明了美國對台灣展示的深度敬意，在做法上如同美國一些最緊密的夥伴一樣。」

他表示期待與國會同僚合作以確保此一立法能夠盡快在參、眾兩院通過。

根據提案版本，法案鼓勵美國進一步強化與台灣的經濟關係，若簽署租稅協定，對促進雙邊投資貿易，以及強化雙邊關係至為關鍵，還能鼓勵其他國家推動與台灣的經濟連結。

法案規定，行政部門必須在協商啟動前至少15天通知國會，在協商完成後30天內將協定送交國會，參、眾兩院通過共同決議核准後生效。

外委會最初安排的審查時間是6月8日，共和黨籍參議員保羅(Rand Paul)以財政部可索取美國納稅人的稅務資訊為由杯葛，拖到13日終於展開審查，保羅在審查過程中再次提出修正案處理稅務資料，但表決未通過，梅南德茲發動口頭表決讓法案過關。

在參院外委會審查法案前夕，另一部由跨黨派參、眾議員連署的法案也出爐，主題同樣是避免美台雙重課稅。