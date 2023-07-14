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染新冠？涉緋聞？秦剛神隱18天 缺席多場重要活動

染新冠？涉緋聞？秦剛神隱18天 缺席多場重要活動

本報記者／綜合報導
中國外長秦剛自6月25日之後，已連續18天沒有公開露面，引發各種猜疑。(美聯社)
中國外長秦剛自6月25日之後，已連續18天沒有公開露面，引發各種猜疑。(美聯社)

中國外長秦剛自6月25日之後，就再無任何公開露面的消息。官方日前坦承秦剛因「身體原因」難以出席東協外長會，此次會議因此由中共外事辦主任王毅出席。但在神隱超過兩周後，秦剛目前情況也日益受到各界關注。

根據中國外交部官網消息，秦剛最後一次公開露面是6月25日在北京會見越南外長裴青山。當天秦剛行程滿檔，除裴青山外，他還會見了俄羅斯副外長魯登科(Andrey Rudenko)、斯里蘭卡外長薩布里(Ali Sabry)，但此後就沒有公開消息。

聯合國常務副秘書長阿明娜(Amina J. Mohammed)、烏干達外交國務部長奧凱洛(Oryem Henri Okello)分別於6月底、7月初到訪北京，是由中國外交部副部長馬朝旭、鄧勵出面會見，王毅也與阿明娜會見。

香港媒體本月10日曾報導，秦剛是因為確診新冠而「失蹤」。但隨著秦剛未公開露面的時間拉長，這種說法也逐漸受到質疑。秦剛現年57歲，港媒13日刊出專訊指出，如果秦剛真如外傳是感染新冠病毒，也是「較為嚴重」的病例，「畢竟現在中招的人，逾兩周仍無法康復的個案較為罕見」。

另據法廣網援引歐盟發言人表示，秦剛原定7月初在北京會見歐盟外交政策負責人博雷利(Josep Borrell)，但在博雷利原定於本月5日抵達的前兩天，歐盟才獲悉這項會面被推遲。

值得注意的是，中國外交部發言人對秦剛身體健康的問題也曾經「改口」。本月7日的記者會上，就有外媒詢問秦剛是否因為健康問題而消失於公眾視野，當時外交部發言人汪文斌的回應是「我並沒有聽說你講的這個情況」。

除了健康因素外，對於秦剛為何神隱？目前坊間傳言甚多，甚至涉及緋聞，但都未獲得證實。

秦剛 北京 歐盟

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