不到1個月再會 布林肯強調台海穩定 王毅喊撤攔路虎
國務院發言人米勒(Matthew Miller)13日表示，國務卿布林肯(Antony Blinken)在印尼當地時間13日會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，雙方討論一系列雙邊、區域和全球議題，布林肯強調維護台海和平穩定的重要性；王毅則要美國「阻止灰犀牛」、「處理黑天鵝」、「搬掉攔路虎」。
各國官員正齊聚印尼雅加達參加東南亞國家協會(ASEAN)外長會議。中國由王毅代表出席，中國外交部長秦剛則因健康因素未能與會。
米勒表示，這次會晤是美國維持溝通管道暢通的一部分，目的在澄清美國在一系列廣泛議題中的利益，並透過降低誤解和誤判的風險，以負責任地管理競爭；這是全球對美中的期待。
米勒說，布林肯和王毅就一系列雙邊、區域和全球議題，舉行坦率且具建設性的討論，包含存在分歧之處，以及可能合作的地方。
米勒表示，布林肯對王毅強調維持台海和平穩定的重要性。
此外，米勒提到，布林肯藉這次機會來推動美國的利益與價值觀，直接提及美國和盟友夥伴對中國作為的關切，並倡議在影響美中及全球人民的跨國挑戰上能取得進展。
米勒說，布林肯明確表示，美國會與盟友夥伴一道推動自由開放且基於國際規範的願景，雙方同意在未來數周且數月內，維持開放的溝通管道。
布林肯上月中旬訪問北京，會晤中國國家主席習近平和中國外交高層官員，不到一個月，布林肯和王毅又在印尼雅加達舉行會談。
根據中國外交部於北京時間14日凌晨0時10分發布的訊息，王毅13日在雅加達應約會見布林肯。王毅說，布林肯上月訪中，朝著校準中美關係這艘巨輪的航向邁出了重要一步。下一步的關鍵就是拿出實際行動，爭取兩國關係重回正確軌道。雙方要堅決堅決阻止「灰犀牛」，妥善處理「黑天鵝」，徹底搬掉「攔路虎」，為中美關係的穩定積累條件、排除干擾。
美國多位部長級官員最近接踵訪問中國，分析家認為，這些會面是想努力掃除障礙，好讓拜登與中國國家主席習近平能在今年稍晚舉行峰會，但兩國關係仍很緊張。
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