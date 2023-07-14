「我們要求尊重」帶領演員罷工 她成名作是電視劇「天才保姆」

演員工會主席德瑞雪（穿白衣者）痛批影視老闆中飽私囊「很惡心」。（路透）

13日代表好萊塢 演員工會(SAG-AFTRA)站在鎂光燈前、發出憤怒宣告的演員工會主席，是現年65歲的法蘭‧德瑞雪(Fran Drescher)。這位在1990年代因主演電視劇「天才保姆」(The Nanny)而家喻戶曉的女演員，現在是這場全國矚目的勞工運動領頭羊；她未來幾周或幾個月內的判斷和帶領，可能會決定16萬名演員的命運。

說話鼻音很重且發言隨興的德瑞雪，在宣布演員罷工 的記者會上，向資方電影製片廠喊話：「醒來聞聞咖啡的味道，我們要求尊重！沒有我們，你就無法存在！」她還表示，「此時此刻，他們站在歷史的錯誤一邊，而且我們空前團結。」

紐約時報 報導，法蘭‧德瑞雪在好萊塢的電影電視演藝生涯長達數十年，但從「天才保姆」到「演員工會主席」，絕對是令人驚訝的情節大轉折。

德瑞雪長期對企業的貪婪表達擔憂，她會在照片加上「立即停止資本主義貪婪」等口號。「紐約雜誌」(New York Magazine)2017年曾為此在一篇文章加上標題：「你最喜歡的反資本主義新偶像是法蘭德瑞雪」。

2021年，德瑞雪與演員馬修莫丁 (Matthew Modine) 激烈角逐後，當選演員工會主席。由於兩人各自代表不同的演員勢力，馬修莫丁在德瑞雪勝出後，曾指責德瑞雪散佈關於他的謊言，指「她去世後將會受到世人批判」。

和幾十年來曾經多次罷工且立場統一的好萊塢編劇不同，好萊塢演員以內部爭執出名。今年年初以來，好萊塢高級管理人員和製片一直在為編劇罷工做準備，但少有人預期演員也會下定決心走向罷工。

六月，德瑞雪獲得工會反對派支持，順利當選連任；她誓言要讓工會團結起來，結束「讓工會功能失調的分裂」。

13日，好萊塢演員是以97.9%票數同意授權工會「罷演」，數字令人震驚，比例甚至超過了編劇的罷工授權。