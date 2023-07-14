我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

染新冠？涉緋聞？秦剛神隱18天 缺席多場重要活動

「我們要求尊重」帶領演員罷工 她成名作是電視劇「天才保姆」

記者胡玉立／綜合報導
演員工會主席德瑞雪（穿白衣者）痛批影視老闆中飽私囊「很惡心」。（路透）
演員工會主席德瑞雪（穿白衣者）痛批影視老闆中飽私囊「很惡心」。（路透）

13日代表好萊塢演員工會(SAG-AFTRA)站在鎂光燈前、發出憤怒宣告的演員工會主席，是現年65歲的法蘭‧德瑞雪(Fran Drescher)。這位在1990年代因主演電視劇「天才保姆」(The Nanny)而家喻戶曉的女演員，現在是這場全國矚目的勞工運動領頭羊；她未來幾周或幾個月內的判斷和帶領，可能會決定16萬名演員的命運。

說話鼻音很重且發言隨興的德瑞雪，在宣布演員罷工的記者會上，向資方電影製片廠喊話：「醒來聞聞咖啡的味道，我們要求尊重！沒有我們，你就無法存在！」她還表示，「此時此刻，他們站在歷史的錯誤一邊，而且我們空前團結。」

紐約時報報導，法蘭‧德瑞雪在好萊塢的電影電視演藝生涯長達數十年，但從「天才保姆」到「演員工會主席」，絕對是令人驚訝的情節大轉折。

德瑞雪長期對企業的貪婪表達擔憂，她會在照片加上「立即停止資本主義貪婪」等口號。「紐約雜誌」(New York Magazine)2017年曾為此在一篇文章加上標題：「你最喜歡的反資本主義新偶像是法蘭德瑞雪」。

2021年，德瑞雪與演員馬修莫丁 (Matthew Modine) 激烈角逐後，當選演員工會主席。由於兩人各自代表不同的演員勢力，馬修莫丁在德瑞雪勝出後，曾指責德瑞雪散佈關於他的謊言，指「她去世後將會受到世人批判」。

和幾十年來曾經多次罷工且立場統一的好萊塢編劇不同，好萊塢演員以內部爭執出名。今年年初以來，好萊塢高級管理人員和製片一直在為編劇罷工做準備，但少有人預期演員也會下定決心走向罷工。

六月，德瑞雪獲得工會反對派支持，順利當選連任；她誓言要讓工會團結起來，結束「讓工會功能失調的分裂」。

13日，好萊塢演員是以97.9%票數同意授權工會「罷演」，數字令人震驚，比例甚至超過了編劇的罷工授權。

好萊塢 罷工 紐約時報

上一則

泰勒絲巡演讓「酒店、餐廳客滿」聯準會大讚她帶旺經濟

下一則

好萊塢63年來最嚴重停擺危機 4個QA看罷工對觀眾影響

延伸閱讀

63年來首次… 演員、編劇齊罷工 好萊塢恐「全面癱瘓」

63年來首次… 演員、編劇齊罷工 好萊塢恐「全面癱瘓」
好萊塢演員將罷工 「奧本海默」首映會影星提前離場

好萊塢演員將罷工 「奧本海默」首映會影星提前離場
工會投票支持 好萊塢演員罷工

工會投票支持 好萊塢演員罷工
談判無協議 好萊塢電視廣播演員罷工將表決

談判無協議 好萊塢電視廣播演員罷工將表決

熱門新聞

根據最新統計，全美國有三分之一家庭是獨居，以大城市居多，紐約曼哈頓更高達一半的人獨居，專家稱這是令人震驚的改變。（美聯社）

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

2023-07-11 10:32
李玟（左）和老公Bruce的婚姻觸礁。（取材自臉書）

李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意

2023-07-06 08:40

葉倫向何立峰「多次鞠躬」影片流出 挨轟：卑躬屈膝辱國格

2023-07-09 20:56
美國駐中大使伯恩斯(左)向財長葉倫(右)指出天空的彩虹，後方為中國財政部國際經濟關係司司長楊英明。(Getty Images)

葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹

2023-07-06 11:00
美國今天宣布，配合烏克蘭請求供應具爭議性的集束彈。(路透)

何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？相關爭議一文看懂

2023-07-08 08:57
李玟與媽媽及兩位姊姊。（取材自微博）

李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」

2023-07-05 23:26

超人氣

更多 >
61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？

61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？
台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民
5個日常習慣 摧毀你的膝蓋

5個日常習慣 摧毀你的膝蓋
12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢

12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢
在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡

在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡