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63年來首次…演員、編劇雙雙罷工 節目製作勢必大亂

記者顏伶如／綜合報導
演員工會與編劇工會串連大罷工，主要原因即在串流影音竄起，影響他們收入。圖為罷工會員在網飛(Netflix)大樓前抗議。（Getty Images ）
演員工會與編劇工會串連大罷工，主要原因即在串流影音竄起，影響他們收入。圖為罷工會員在網飛(Netflix)大樓前抗議。（Getty Images ）

好萊塢演員工會與片商談判破局之後，13日午夜開始罷工，加入今年5月罷工迄今的電影電視編劇工會罷工的行列，讓好萊塢面臨63年來第一次演員與編劇兩大職業工會同時罷工的窘境，許多電影與電視節目製作時程因此大亂。

路透報導，演員與編劇同時罷工，使得美國各地及海外地區原本進行中的拍片工作被迫中斷，經濟損失估計將比編劇工會罷工期間更嚴重。好萊塢影視產業為了尋求企業轉型，近年來頗為掙扎，如今兩大工會同時罷工，等於讓片商承受另一記重擊。

好萊塢規模最大工會組織、成員高達16萬電影及電視演員的「美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會」(SAG-AFTRA)，以及美國劇作家協會(Writers Guild of America)均要求調高底薪、領取影音串流分紅，以及片商應向演員、編劇保證工作不會被人工智慧(AI)取代。

演員工會加入罷工行列，在製片大廠派拉蒙外示威。（Getty Images）
演員工會加入罷工行列，在製片大廠派拉蒙外示威。（Getty Images）

好萊塢演員工會13日在記者會宣布，罷工將於午夜展開，罷工行動已及獲得全國董事會一致通過。

「美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會」主席、1990年代電視喜劇影集「天才保母」(The Nanny)女主角法蘭德瑞雪(Fran Drescher)說，片商對於演員提出關切的回覆「充滿羞辱」、「缺乏尊重」。

德瑞雪說：「曾經一起共事的人，如今對待我們的方式，讓我非常驚訝。」她說，無法相信雙方竟然對於許多問題看法都完全不一樣，「他們拚命喊窮，說到處都在賠錢，可是卻發數億元給執行長，真是噁心」。

代表網飛(Netflix)、迪士尼集團(Walt Disney)等業者與演員工會磋商的片商組織「電影電視製作人聯盟」(Alliance of Motion Picture and Television Producers，AMPTP)表示，演員工會決定退出協商，令人非常失望。

「電影電視製作人聯盟」說，磋商過程裡曾同意給出35年來最大幅度底薪加薪、養老金與健保提撥都大幅增加、高製作成本節目影音串流海外紅利提高76%及保護演員的數位肖像權。

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