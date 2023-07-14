泰勒絲巡演讓「酒店、餐廳客滿」聯準會大讚她帶旺經濟

流行天后泰勒絲的世界巡演，一票難求，甚至多次造成售票系統當機。圖為她在田納西州的演出。（美聯社）

泰勒絲(Taylor Swift)的「時代巡迴演唱會」(The Eras Tour)一票難求、場場爆滿，流行樂壇天后的地位當之無愧；除了音樂貢獻，泰勒絲也以一己之力拉動經濟，聯準會(Fed)便在最新褐皮書中將該地區旅遊飯店業的強勁表現歸功於她。

國家廣播公司新聞(NBC News)報導，費城 聯邦準備銀行稱消費者支出在上一段時期頂多保持穩定，而本期略有下降，民眾在消費方面更加謹慎。旅遊業小幅增長但復甦放緩，其中商務旅行上升，但休閒旅行趨於平緩，且近幾個月民眾在目的地消費金額略有下降。

儘管費城旅遊業整體復甦緩慢，但報告稱5月是自疫情 爆發以來，費城飯店業收入最強勁的月份，很大程度上是由於泰勒絲演唱會觀眾湧入。

流行天后泰勒絲的世界巡演所到之處都颳起旋風，並創造大筆經濟商機。圖為她在菲律賓馬尼拉的演出。（Getty Images)

這並不是政府機構第一次提到泰勒絲促進當地業務。本月稍早辛辛那提官員稱讚泰勒絲6月30、7月1日兩天的演唱會就讓該市飯店業收穫超過260萬元，漢密爾頓縣周邊飯店的總收入超過530萬元。

芝加哥 官方旅遊行銷部門「Choose Chicago」上個月表示，泰勒絲6月2日至4日在士兵球場(Soldier Field)開唱，讓芝加哥飯店入住率突破歷史新高，三天平均每晚皆超過4萬4000房入住，飯店業總收入達3900萬元。

牛津經濟研究院(Oxford Economics)的一項研究顯示，如果外地民眾花100元購票再旅行到演唱會地點，當地經濟將額外受益334.92元，一共產生434.92元的經濟影響。

流行天后泰勒絲的世界巡演所到之處都颳起旋風，並創造大筆經濟商機。圖為她在菲律賓馬尼拉的演出。（Getty Images)

旅遊集團Visit Cincy總裁兼執行長卡弗特(Julie Calvert)表示，泰勒絲是股不可忽視的力量，創造令人驚訝的經濟影響，歌迷從四面八方趕來參加演唱會，當地飯店、餐廳和景點都擠滿了人。

音樂會研究組織Pollstar數據顯示，時代巡迴演唱會平均票價超過250元，總收入已逾3億元。泰勒絲北美巡演預計8月初結束，之後便是國際場，預計明年她的票房收入將達到10億元。