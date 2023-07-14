好萊塢罷工 電影公司坦言：串流讓獲利縮水

演員工會與編劇工會串連大罷工，主要原因即在串流影音竄起，影響他們收入。（美聯社 ）

好萊塢編劇與演員與電影公司發生勞資糾紛，形容這是危及他們專業與生存的時刻，而許多電影工作室也表示，這是產業存亡的關鍵。

在串流媒體普及、有線電視與新聞網收視率急降之際，許多電影工作室的收益直墜，獲利縮水。

多年來，華爾街獎勵媒體公司大量投資 新的串流服務，並不惜一切代價追逐訂閱人數。

然而，網飛(Netflix )去年在推出十年以來首次流失用戶後，投資人開始不滿這個法則，並要求娛樂公司盡快讓燒錢的串流媒體實現獲利。

華納兄弟探索(Warner Bros. Discovery)、迪士尼 (Disney)、網飛和派拉蒙(Paramount)等許多公司去年以來多次裁員，許多公司以獲利較高的名義，將原創影集抽離串流服務，其他工作室去年則暫停推出新的電視影集以控制成本。

迪士尼執行長艾格(Robert Iger)13日接受「消費者新聞與商業頻道」(CNBC)訪問時表示，考量產業所有「破壞力量」，「這是火上澆油」。

罷工的編劇們並不同情企業營收現況，編劇工會磋商委員會主席基瑟(Chris Keyser)今年初表示，Netflix已有獲利，對手公司則表示，會在未來一、兩年轉虧為盈。

基瑟說：「我們在2026年前沒得談，但我們不會等到他們獲利。」

經驗老道的娛樂業主管迪勒(Barry Diller)表示，串流娛樂動搖數十年來欣欣向榮的娛樂產業。

迪勒表示，「娛樂產業的根本經濟狀況徹底改變，這種變化過去需要50年，甚至100年才會發生。在五大電影巨頭霸權下，一切處於平衡狀態，孰料Netflix、亞馬遜(Amazon)和蘋果(Apple)等科技公司和新冠肺炎疫情帶來足以顛覆產業的劇變。」