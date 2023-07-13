避免紙媒消失 非營利組織買下緬因州22家報社

非營利組織「全國在地新聞信託基金會」宣布收購緬因州報業集團Masthead Maine旗下22家當地報紙。圖為一家報攤陳列的報紙。(路透)

根據報導，緬因州 報業龍頭Masthead Maine集團老闆布羅爾(Reade Brower)今年曾表示要出售報社，結果11日非營利組織「全國在地新聞信託基金會」(National Trust for Local News)宣布收購Masthead Maine旗下22家當地報紙，包括「波特 蘭新聞先驅報」(Portland Press Herald)和「路易斯頓太陽報」(Sun Journal of Lewiston)。

2021年成立，總部位於麻州 的非營利組織「全國在地新聞信託基金會」執行長夏皮羅(Elizabeth Hansen Shapiro)證實收購計畫並強調：「我們堅信獨立、無黨派的在地新聞，有能力加強社區交流並建立有意義的互動。」

夏皮羅透露，在得知專欄作家內米茲(Bill Nemitz)今年4月間呼籲讀者捐款挽救該州在地報業後，他便決定出資收購這裡的報紙；夏皮羅表示：「我們了解緬因州在地報社和備受尊崇的出版物，為緬因州社區提供可信且高品質的新聞報導，發揮至關重要的作用。」收購對象包括五家日報及17家周報，預定7月底前完成交易，但拒絕透露具體收購價格。

「波特蘭新聞先驅報」及「緬因周日電訊報」(Maine Sunday Telegram)執行主編格林李(Steve Greenlee)表示，這是緬因州新聞史上最重要時刻；「緬因州新聞協會」(News Guild of Maine)執行委員會也公布聲明，感激布羅爾選擇「追求非營利性商業模式，而非摧毀全國在地新聞機構」。

近來國內陸續出現非營利新聞機構，以彌補報社停業後的新聞空缺，「全國在地新聞信託基金」和「科羅拉多太陽報」(Colorado Sun)合作，在科州收購24家在地報社，經費來源為蓋茲家族基金會(Gates Family Foundation)、谷歌新聞計畫(Google News Initiative)和奈特基金會(Knight Foundation)。