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航空客運量創新高 6月機票價格同比大跌18.9%

編譯陳韻涵／綜合12日電
相對海外旅遊開銷一再推高，國內機票票價卻比前一年便宜19%。圖為乘客在達拉斯機場西南航空櫃台辦理登機手續。(美聯社)
相對海外旅遊開銷一再推高，國內機票票價卻比前一年便宜19%。圖為乘客在達拉斯機場西南航空櫃台辦理登機手續。(美聯社)

航空客運量創歷史新高，但截至6月的過去一年中，機票價格大跌18.9%，反映能源價格與需求波動，有助降低整體通膨；此外，住房開銷、二手車價逐漸降價，物價指數回降，本月應是最後一次升息；歐美衡量方式不同，但都顯示通膨走緩。

紐約時報報導，機票價格過去一年大漲後，6月再跌，反映能源價格與需求波動。截至6月的一年中，票價下跌18.9%，5、6月航空客運量創新高，但票價縮水8.1%。

去年夏天，新冠肺炎疫情趨緩後，先前計畫泡湯的旅客紛紛安排出遊，機票價格上漲。此外，航空公司因職員短缺而難賣機位，之後燃油價格飆升，航空公司轉嫁成本給消費者。

近幾個月來，前述因素緩解；航空公司持續招聘並增加航班，疏運量回歸疫前水準；能源價格回落，票價也下降。

華爾街日報報導，通膨正在冷卻，且最好在聯準會不干預的情況下持續冷卻。

勞工部12日公布6月消費者物價指數(CPI)月增0.2%、年增3%。剔除能源與食品價格的核心CPI年增4.8%，這是2021年10月以來最小增幅。

這表明商務部本月底公布的6月通膨數據也會走弱，該數據略低於勞工部數據，且是聯準會關注的數字。該數據仍會高於聯準會的2%目標，這也是聯準會可能在兩周後升息的原因之一，但若未來數月的通膨降溫，此次升息可能是最後一次。

通膨數據改善的原因包括租金和二手車價，勞工部用租金計算租屋者的住房成本並推算屋主等值租金。

勞工部預測，相關數據仍比一年前高，6月租金上漲8.3%，而屋主等值租金上漲7.8%。但新租約顯示租金漲幅放緩，房地產網站Zillow的租金指數顯示，租金通膨已回到疫前水準。

二手車價4、5月漲價逾4%後，6月跌0.5%。此外，先前飆漲的雞蛋價格也比去年同期下跌7.9%。

若以歐洲公式計算美國物價變化，通膨5月出現，6月下跌；而若按美國算法，新數據顯示核心通膨率更高，6月為4.8%。

歐美計算通膨的方法不同，但勞工部也以歐洲方式計算美國物價上漲；歐美計算方式都顯示通膨正在走緩，但聯準會認為還不夠快。

勞工部 租金 聯準會

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