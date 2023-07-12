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修路參考的氣候資料老舊…強降雨、高溫讓全美道路不堪一擊

記者張聲肇、編譯尤寶琪／綜合報導
全美道路橋梁規畫過時老舊，已難應付如今氣候變遷後的巨大難測天災，即使遠離河川海濱，仍躲不掉突發豪雨洪水的衝擊。圖為佛蒙特州10日遭遇百年豪雨，洪水衝毀大都會北線通勤火車的路基，造成行車危險。(美聯社)
全美道路橋梁規畫過時老舊，已難應付如今氣候變遷後的巨大難測天災，即使遠離河川海濱，仍躲不掉突發豪雨洪水的衝擊。圖為佛蒙特州10日遭遇百年豪雨，洪水衝毀大都會北線通勤火車的路基，造成行車危險。(美聯社)

東北部9日遭暴風雨襲擊，瞬間強降雨，讓道路無法負荷，紐約州北部有道路完全被摧毀。但暴風雨並非是唯一會導致混凝土崩塌的極端天氣；高溫也會導致道路變形，德州今年夏天就已經有至少兩條高速公路遭高溫破壞。

據美國地質調查所(USGS)，典型美國高速公路共有三層，最下層為壓實土壤，中間為厚21吋的天然粒料，上層則是11吋的混凝土。氣候變遷相關災難風險管理專家雅各(Klaus Hans Jacob)表示，美國交通系統最大的問題，是修路時所參考的氣候資料，都是過去的資料。

雅各指出，我們的道路、公路和定居地，都不是為了能應付，氣候變遷所帶來全新的影響而建造的；強降雨和各種相關水災，會沖走道路中的礫石、沙子和粒料，導致道路崩塌；高溫則會融化瀝青混凝土，導致公路變形。

圖為佛蒙特州盧道市內道路路基被10日的百年豪雨，嚴重沖毀。(美聯社)
圖為佛蒙特州盧道市內道路路基被10日的百年豪雨，嚴重沖毀。(美聯社)

佛蒙特州這幾天洪水所淹地區離河岸或海岸都遠，不在政府防災範圍內，顯示人類的計畫，趕不上天候的變化。

下大雨就可能泛洪，本來不足為奇，但氣溫上升趨勢不止，問題只會益形嚴重，因為空氣凝聚的濕氣多，急雨與驟雨可能隨時隨地出現，「科學家關切聯盟」氣候與能源計畫主持人克利塔斯(Rachel Cleetus)說，「要適應這種不斷變化的情況越來越難。」

聯邦政府2021年通過的基礎建設法案，編列500億元預算，給地方政府整理洩洪區，購置抽水機，建造堤防和防波牆，墊高馬路和重要的基礎建設。但是海平面上升，颶風威力越來越大，很多地區很快就耗盡防災經費，卻也解決不了洪水的威脅。

全美道路橋梁規畫過時老舊，已難應付如今氣候變遷後的巨大難測天災，即使遠離河川海濱...
全美道路橋梁規畫過時老舊，已難應付如今氣候變遷後的巨大難測天災，即使遠離河川海濱，仍躲不掉突發豪雨洪水的衝擊。圖為紐約州10日遭遇百年豪雨，洪水衝毀沿哈德遜河谷的32號公路，造成行車意外。(美聯社)

政府的防洪地圖，按說應定期更新，卻無法做到，有兩大原因：經費不足，地方官員拒不合作。後者不合作的原因，則是怕劃入防洪區的土地不能開發，影響經濟。

結果就是佛蒙特的今天：在洪災風險區內的民宅，比政府防洪地圖所列多兩倍。猶他州洪災風險區內的房屋，更比政府防洪範圍所列多出七倍；賓州多出四倍半；蒙大拿州多出三倍。全國約1600萬戶在風險區內，政府指定的防洪區卻只有750萬戶。

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