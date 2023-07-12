防遭雷擊 暴風雨期間千萬不能「淋浴泡澡」

氣候多變，夾帶閃電的雷雨說來就來，專家建議閃電時，盡量用手機通訊，遠離大樹，待在乾燥室內，以保安全。(Getty Images)

從小到大，雷鳴閃電時，老一輩都會警告我們，千萬不可洗澡，卻被我們嗤之以鼻；但根據國家海洋暨大氣管理局(NOAA)，這其實是有根據，且正確的。

NOAA解釋，閃電是一場暴風雨最不可預測的特徵，且是最先抵達但最後離開的災害；沒有人能夠保證你不受閃電傷害；瞭解並遵守雷鳴閃電安全須知，才能大幅降低雷擊傷死風險。

暴風雨期間淋浴泡澡安全嗎？

不安全！聯邦疾病防治中心 (CDC )指出，閃電可透過下水道傳導入你家，塑膠的管道雖然可降低風險，但暴風雨期間完全不碰水，才是不被雷擊的唯一可靠方法。

暴風雨期間可以用電話嗎？

根據CDC，有線電話最好別用，手機 等無線類型的電話，可於室內安全使用，但不要邊充電邊用。

暴風雨期間受困室外怎麼辦？

CDC指出，閃電會在地面上產生電流，能在100呎內致命，所以若迫不得已，沒有安全躲避場所，應雙腳併攏，抱頭摀耳蹲下，縮成球狀。

NOAA也強調，雷鳴閃電時，應立即離開高地，避免躲在懸崖或岩石下，並避免任何室外水域。

暴風雨期間可以躲樹下嗎？

絕對不可以！CDC警告，暴風雨期間樹下躲雨，是雷擊死亡第二大主因。

閃電會重複擊中同一個地方嗎？

CDC指出，閃電經常重複擊中同一個地方，尤其是高聳、尖狀且突出的物體。CDC補充，紐約帝國大廈每年就被閃電擊中約23次。

NOAA則警告，能聽到雷聲就有被閃電襲擊的風險；所以，一旦聽到雷聲，就應該馬上返回室內，且在最後一道雷聲後，等待至少30分鐘再外出。

男性比女性更容易被閃電擊中嗎？

根據CDC，男性被閃電擊中的可能性是女性的四倍，而多數受害者都是從事戶外工作者，像是建築工人和農民。

接觸遭雷擊的人會觸電嗎？

CDC解釋，人被閃電擊中後不會因此而帶電，所以是可以被觸碰的；若碰到遭閃電擊中，且需要幫助的人，應立即進行急救。