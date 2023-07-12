我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos創辦人荷姆斯 有望提早2年出獄

螞蟻集團估值縮水 馬雲身家少了41億美元 已不到高峰的一半

防遭雷擊 暴風雨期間千萬不能「淋浴泡澡」

編譯尤寶琪／綜合報導
氣候多變，夾帶閃電的雷雨說來就來，專家建議閃電時，盡量用手機通訊，遠離大樹，待在乾燥室內，以保安全。(Getty Images)
氣候多變，夾帶閃電的雷雨說來就來，專家建議閃電時，盡量用手機通訊，遠離大樹，待在乾燥室內，以保安全。(Getty Images)

從小到大，雷鳴閃電時，老一輩都會警告我們，千萬不可洗澡，卻被我們嗤之以鼻；但根據國家海洋暨大氣管理局(NOAA)，這其實是有根據，且正確的。

NOAA解釋，閃電是一場暴風雨最不可預測的特徵，且是最先抵達但最後離開的災害；沒有人能夠保證你不受閃電傷害；瞭解並遵守雷鳴閃電安全須知，才能大幅降低雷擊傷死風險。

暴風雨期間淋浴泡澡安全嗎？

不安全！聯邦疾病防治中心(CDC)指出，閃電可透過下水道傳導入你家，塑膠的管道雖然可降低風險，但暴風雨期間完全不碰水，才是不被雷擊的唯一可靠方法。

暴風雨期間可以用電話嗎？

根據CDC，有線電話最好別用，手機等無線類型的電話，可於室內安全使用，但不要邊充電邊用。

暴風雨期間受困室外怎麼辦？

CDC指出，閃電會在地面上產生電流，能在100呎內致命，所以若迫不得已，沒有安全躲避場所，應雙腳併攏，抱頭摀耳蹲下，縮成球狀。

NOAA也強調，雷鳴閃電時，應立即離開高地，避免躲在懸崖或岩石下，並避免任何室外水域。

暴風雨期間可以躲樹下嗎？

絕對不可以！CDC警告，暴風雨期間樹下躲雨，是雷擊死亡第二大主因。

閃電會重複擊中同一個地方嗎？

CDC指出，閃電經常重複擊中同一個地方，尤其是高聳、尖狀且突出的物體。CDC補充，紐約帝國大廈每年就被閃電擊中約23次。

NOAA則警告，能聽到雷聲就有被閃電襲擊的風險；所以，一旦聽到雷聲，就應該馬上返回室內，且在最後一道雷聲後，等待至少30分鐘再外出。

男性比女性更容易被閃電擊中嗎？

根據CDC，男性被閃電擊中的可能性是女性的四倍，而多數受害者都是從事戶外工作者，像是建築工人和農民。

接觸遭雷擊的人會觸電嗎？

CDC解釋，人被閃電擊中後不會因此而帶電，所以是可以被觸碰的；若碰到遭閃電擊中，且需要幫助的人，應立即進行急救。

CDC 聯邦疾病防治中心 手機

上一則

西南部5000萬人收高溫警告 鳳凰城上看120度

下一則

川普批拜登供烏克蘭集束彈：將把美國捲入第三次世界大戰

延伸閱讀

蔡少芬唱進「浪姐」總決賽 小兒子連送7個香吻

蔡少芬唱進「浪姐」總決賽 小兒子連送7個香吻
人與貓

人與貓
澤倫斯基抵索菲亞閃電訪問 討論爭取加入北約等議題

澤倫斯基抵索菲亞閃電訪問 討論爭取加入北約等議題
德州中部父子遭雷擊 一個月相繼離世

德州中部父子遭雷擊 一個月相繼離世

熱門新聞

李玟(左)跟加拿大籍富商老公Bruce曾傳出婚變。（美聯社）

李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針

2023-07-05 22:02
李玟與媽媽及兩位姊姊。（取材自微博）

李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」

2023-07-05 23:26
李玟（左）和老公Bruce的婚姻觸礁。（取材自臉書）

李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意

2023-07-06 08:40
根據最新統計，全美國有三分之一家庭是獨居，以大城市居多，紐約曼哈頓更高達一半的人獨居，專家稱這是令人震驚的改變。（美聯社）

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

2023-07-11 10:32
美國駐中大使伯恩斯(左)向財長葉倫(右)指出天空的彩虹，後方為中國財政部國際經濟關係司司長楊英明。(Getty Images)

葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹

2023-07-06 11:00

葉倫向何立峰「多次鞠躬」影片流出 挨轟：卑躬屈膝辱國格

2023-07-09 20:56

超人氣

更多 >
即使跟你要 這5種情況不用給小費

即使跟你要 這5種情況不用給小費
全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變
這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂

這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂
美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款

美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款
李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記

李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記