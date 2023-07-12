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西南部5000萬人收高溫警告 鳳凰城上看120度

記者張聲肇/綜合報導
從加州到德州再到佛州，全美5000多萬人籠罩在熱浪之中。圖為加州洛杉磯以北的貝克市，11日高溫達華氏102度，氣象預報稱溫度還會再升高。(Getty Images)
從加州到德州再到佛州，全美5000多萬人籠罩在熱浪之中。圖為加州洛杉磯以北的貝克市，11日高溫達華氏102度，氣象預報稱溫度還會再升高。(Getty Images)

「精準天氣」預報公司(AccuWeather)11日指出，本周全美各地氣溫極高，西南部5000萬人受到高溫警告，有些地方的高溫打破近50年來的紀錄，其中鳳凰城6月30日開始的熱浪，可能持續到下周，打破最長熱浪記錄。

高溫天氣對供電系統是一大考驗，會提高森林野火的風險，也可能造成燠熱相關疾病的肆虐。

氣象學家把造成極高氣溫的高壓氣團稱作「熱穹頂」現象，高壓團把暖空氣往下壓制，溫度變得更高。「精準天氣」專家詹森─勒文(Andrew Johnson-Levine)說，這種天氣型態會把降雨與風暴的機率降到最低，任太陽發揮它的溫熱效應。

氣象專家說，西南部的燠熱到下周還會更嚴重，也可能擴散到中部和東南部各州。

7月中之前，這波熱浪可能打破幾項紀錄，亞歷桑納州太陽谷14日就可能達到最高溫，打破當日氣溫和連續高溫日數記錄。鳳凰城6月30日出現華氏110度高溫，部分地區可能上探120度，如果打破1974年創下的連續18天高溫記錄，那會寫下將近半世紀的新紀錄。

資深氣象學家索斯瑙斯基(Alex Sosnowski )說，鳳凰城氣溫衝破120度雖非必然，本周內有可能到那高溫，因為高氣壓籠罩和噴射氣流北衝，兩股力量齊發，會把最熱的氣團核心往西推擠。

索斯瑙斯基說，自1929年有氣溫紀錄以來，鳳凰城氣溫僅三次達到120度。最近一次是1995年7月28日，達121度；最高122度則是1990年6月26日創下。

「熱穹」高氣壓把暴風雷擋在外頭一天，熱穹底下的地方如鳳凰城就有機會上探120度。目前的預測是周末之前，會平或破當日高溫記錄，氣象局警告當地居民，太陽西下後，也別期望高溫消退。

德州艾爾帕索9日就已連續24天見到100度高溫，打破1994年連續23天百度高溫記錄。

本周西南部只有亞歷桑納和新墨西哥可能出現午後雷陣雨，但也只是非常局部的陣雨。

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