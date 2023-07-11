內需疲弱 中國籠罩通縮陰影 6月CPI年增率0創28月新低

中國內需市場緊縮，民眾消費轉趨保守，倚賴中國為出口市場的國家，也將受到經濟衝擊。(Getty Images)

中國國家統計局10日公布6月消費者物價指數(CPI)年增率為0%，較5月下滑0.2個百分點，是近28個月來新低；6月生產者物價指數(PPI)年降幅擴大為5.4%，創近七年半來新低。數據顯示，中國面臨通貨緊縮的威脅日益明顯。

通貨緊縮指整體物價水準呈普遍、持續下滑，通常以CPI為主要指標。根據國際貨幣基金(IMF)定義，CPI年增率連續兩季衰退，定義上即符合通貨緊縮。有學者形容中國經濟已處於「準通貨緊縮」。

中國是許多國家的出口市場，儘管美中關係緊張，但美中貿易額於2022年仍創新高，達6900億美元，美國財政部長葉倫也才結束訪中行程。如果中國通貨緊縮，勢必影響到各國的經濟。

CPI年增率保持低位 恐衰退

中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟指出，6月CPI中，食品價格上漲2.3%，漲幅比上月擴大1.3個百分點，豬肉價格下降7.2%，降幅比前月擴大四個百分點。非食品價格由上月持平轉為下降0.6%。非食品中，服務價格上漲0.7%，漲幅下降0.2個百分點；工業消費品價格下降2.7%，降幅擴大一個百分點；其中能源價格下降9.3%。

中國媒體「界面新聞」引述分析師預估，短期來看，中國CPI年增率將保持低位，不排除出現衰退。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟指出，6月CPI年比由上漲轉為持平，主要是受消費淡季和供過於求帶來的豬肉價格降幅擴大、服務價格漲幅回落，以及PPI導致影響工業消費品價格下降所致。

非食品方面，財信研究院副院長伍超明指出，中國服務需求持續恢復，但恢復力度仍有較大空間。當前制約服務價格上漲的因素複雜多元，與民眾就業 和收入預期有待提振、消費能力和意願相對謹慎有關。

PPI年降5.4%創新低 料觸底

植信投資 研究院宏觀研究員丁宇佳表示，當前中國經濟恢復較慢，總需求疲態尚未出現明顯緩解，CPI年增率可能保持階段性低位至7月，之後隨著暑期、中秋、國慶等消費旺季來臨，有望逐漸抬升。

中國6月PPI年降5.4%，比5月下降0.8個百分點。PPI年增率已連續九個月處於通縮區間，而且降幅連六個月擴大。中國國家統計局表示，這主要受到石油 、煤炭等大宗商品價格繼續下滑及去年同期對比基數較高等因素影響。

龐溟稱，除與大宗商品價格下降及高基期等因素外，也反映出地產和建築業動能及工業生產強度仍偏弱。他預期PPI年比跌幅應已觸底。