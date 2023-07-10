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總統初選開跑 愛阿華州共和黨明年1月15日黨團會議

編譯陳韻涵／綜合9日電
前總統川普7月7日在愛阿華州造勢，支持者在現場歡呼。（Getty Images）
前總統川普7月7日在愛阿華州造勢，支持者在現場歡呼。（Getty Images）

愛阿華州共和黨8日宣布，該黨的總統提名黨團會議訂明年1月15日舉行，當天是金恩博士(Martin Luther King Jr.)誕辰紀念聯邦假日；共和黨人表示，這是致敬金恩的一種方式。

美聯社報導，角逐白宮的候選人早在去年冬季便已在愛阿華州推動造勢活動，但黨團會議日期不明之前，仍存在諸多不確定性。

愛阿華州是共和黨第一個投票的州，加上民主黨全國委員會(DNC)改變選務行事曆，愛阿華州成為目前已公布日期的全美最早投票州。 

愛阿華州共和黨中央委員會一致同意明年1月15日舉辦初選，比過往三次都還早，但仍比2008年1月3日那場晚。

愛阿華州共和黨黨主席考夫曼(Jeff Kaufmann)在電話記者會上表示，所有委員一致同意在金恩誕辰紀念日舉辦初選，無人反對。

考夫曼說：「身為共和黨人，我們認為這是一種致敬金恩遺緒的形式。」

愛阿華一市民打扮成美國標誌山姆大叔的模樣，7月7日聆聽共和黨籍的前總統川普講話。...
愛阿華一市民打扮成美國標誌山姆大叔的模樣，7月7日聆聽共和黨籍的前總統川普講話。（美聯社）

共和黨黨內初選又稱黨團會議，是財務與執行都由黨主導的總統提名人投票，不若各州初選投票由州選務官員籌辦。

愛阿華州公布決定後，新罕布夏州的初選日期呼之欲出；新罕州州法規定，新罕州必須是全國首場初選，投票日必須比其他州提早至少七天，這項規定適用民主黨與共和黨；愛阿華州民主黨在等共和黨擇訂日期，DNC方能調整初選順序。

愛阿華州民主黨人提議與共和黨同日舉辦初選，讓選民可透過通訊投票，但愛阿華州民主黨已表示，可能不會太快公布決定；此外，DNC核准的選務行事曆呼籲南卡羅來納州取代愛阿華州成為民主黨第一個投票的州，並在2月3日舉行初選。

南卡共和黨6月已宣布，訂明年2月24日舉辦南方首場初選，這讓內華達州有充裕時間安排黨團會議，不至於與新罕州撞期。

考夫曼說，「我們依然致力讓愛阿華州舉辦全國首場黨團會議，並期待後續幾周舉辦歷史性的黨團會議，接著在明年11月擊潰拜登總統。」

愛阿華州 共和黨 通訊投票

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