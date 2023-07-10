低價鋼鐵進口爭議 護工人？抗通膨？拜登兩難

拜登總統6月底揭櫫宣導的「拜登經濟學」做為連任主軸，要帶領全國走出高通膨的經濟困境。(美聯社)

拜登 政府正面臨著兩難選擇：要保護鋼鐵廠城市的就業機會，還是防止鮪魚罐頭和番茄罐頭漲價；是否要犧牲美國消費者為代價，來支持勞工和特定企業的利益。

華爾街日報報導，商務部和國際貿易委員會(ITC)開始調查低價進口鋼材是否危及國內鋼鐵製造廠的利潤，特別是馬口鐵製造商。鋼鐵業和美國鋼鐵工人聯合會(United Steelworkers)表示，政府需要對這些低價進口鋼材徵收新關稅 來創造公平競爭環境。但食品製造商表示，新關稅將打擊消費者、推升通膨。

代表金寶湯公司(Campbell Soup)、Del Monte Foods等罐頭公司的「消費者品牌協會」(Consumer Brands Association)表示，新關稅可能會使罐頭食品的價格上漲36美分至58美分，或每罐漲約19%至30%。

不過拜登政府採取所謂「以工人為中心」的貿易政策，呼籲支持國內製造業和工會工人，拜登拚連任也將尋求相關公司支持，例如鋼鐵製造商Cleveland-Cliffs一月便與鋼鐵工人聯合會一起提出傾銷調查請求。

總部位於俄亥俄州的Cleveland-Cliffs是美國僅存的幾家馬口鐵工廠之一，該公司表示來自德國、荷蘭和中國等八國的低價進口馬口鐵越來越多，2021年至2022年底進口量增長21%，削弱該公司利潤；有950位工人的西維吉尼亞州 工廠也因此解雇了300人。Cleveland-Cliffs和鋼鐵工人聯合會表示，新關稅將有助於提高該行業的盈利能力，並允許企業投入資金再投資其工廠。

總部位於匹茲堡的鋼鐵製造商美國鋼鐵公司(United States Steel)亦受衝擊，2019年關閉位於印第安納州東芝加哥的錫生產線，去年底閒置加里(Gary)鋼廠的另兩條錫生產線。不過美國鋼鐵公司沒有要求徵收新關稅。

食品公司和罐頭製造商卻說，進口馬口鐵是因為本國鋼鐵製造商無法滿足他們的需求，而不是因為進口貨便宜。比如Cleveland-Cliffs沒有生產最廣泛使用的兩片式馬口鐵罐；美國鋼鐵公司雖有出產，但罐頭製造商表示其寬度不適合做罐頭。