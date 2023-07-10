美歐領袖：烏戰結束 再談烏克蘭加入北約

拜登總統與烏克蘭總統澤倫斯基5月21日在日本G7峰會上見面。拜登出訪北約行前表示，等烏戰結束後，再談烏克蘭加入北約一事。(美聯社)

拜登 總統美東時間9日晚抵達倫敦，展開主要出席北約 組織峰會的三天歐洲訪問行程，首站會見英國國王查理(King Charles)和首相蘇納克(Rishi Sunak)；拜登行前明確表示，北大西洋公約組織(NATO)還沒準備好接納烏克蘭 成為會員國，至少要等戰爭結束再說；美國政治領袖也認同，必須先結束烏俄戰爭，再談烏克蘭加入北約。

另外，烏克蘭總統澤倫斯基在「美國廣播公司新聞網」(ABC News)9日播出的政論節目「本周」(This Week)專訪中強調，絕不放棄任何土地，烏軍若逼近克里米亞半島(Crimea)邊界，將迫使俄羅斯總統普亭接受談判。

去年10月連接克里米亞半島與俄國的克契大橋，曾遭到攻擊，卡車在橋面上爆炸起火燃燒。(Getty Images)

拜登出席北約峰會 首會英國王、首相

拜登9日晚抵達倫敦，10日將在唐寧街首相府與蘇納克舉行低調會談，並到溫莎堡與查理討論氣候變遷議題。

蘇納克的發言人則表示，兩國領袖會談內容將包括11日登場的北約峰會和烏克蘭。白宮表示，拜登此行將「進一步強化英美兩國關係」。

80歲的拜登與查理將討論氣候議題，74歲的查理倡議氣候議題超過50年。

拜登訪英後，將轉赴立陶宛出席11日登場的北約峰會，並與北歐領袖共同前往芬蘭首都赫爾辛基。

拜登稱不認為烏克蘭準備好加入北約

拜登出訪前，在有線電視新聞網(CNN)9日播出的節目中表示，他「不認為烏克蘭準備好成為北約成員國」，稱北約成員國現在投票為時太早。

拜登說，「北約是否接納烏克蘭，目前還未達一致決定，此時此刻，戰爭還沒結束。我認為現在號召投票的時機還未成熟，還要符合其他資格，包括民主等議題。」他表示，但美國及北約會繼續向烏克蘭提供結束俄羅斯侵略戰爭所需的安全與武器。

拜登表示，他已與澤倫斯基就這一問題進行了詳細交談，並表示他已告訴烏克蘭總統，在這一進程進行期間，美國將繼續為烏克蘭提供安全和武器，就像為以色列提供的那樣。

拜登6月已表示，不會特別通融烏克蘭加入北約，要求烏克蘭必須符合會員資格才行，但他也有信心，烏克蘭終將加入北約。

拜登總統預定參加11日到12日在立陶宛舉行的北約組織峰會。圖為立陶宛首都維爾紐斯的北約峰會所在。(Getty Images)

現在烏入北約 形同美歐與俄宣戰

眾院外交委員會主席麥考爾(Michael McCaul，共同黨)，以及聯邦參議員庫恩斯(Chris Coons，民主黨)也表示，現在談烏克蘭加入北約，時機太不成熟。

麥考爾說，「我們不能馬上讓烏克蘭加入北約，根據聯合國第五條款，這會讓我們形同與俄國交戰。」

澤倫斯基重申：不放棄任何土地

澤倫斯基日前接受「本周」專訪，內容於9日播出；他重申絕不同意放棄任何領土，包括遭俄國非法兼併的克里米亞半島。

華盛頓郵報報導，烏克蘭官員近期告訴訪烏的中情局(CIA)局長伯恩斯(William Burns)說，希望利用烏軍逼近克里米亞半島邊境的方式反攻，逼迫普亭談判。

澤倫斯基受訪時被問到前述方式是否「可行」時回答：「這是絕對明確、合邏輯的措辭，當烏軍壓境克里米亞半島，普亭很可能被迫尋求與文明世界對話，這與戰事開打前不同，因為他會變弱。」