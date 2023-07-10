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6月通膨料降至3% 租房、二手車估將放緩

編譯廖振堯／綜合9日電
聯準會抗高通膨進入最後關頭，分析師認為最大關鍵在租房市場與二手車市，兩者漲幅都有降溫跡象。(美聯社)
聯準會抗高通膨進入最後關頭，分析師認為最大關鍵在租房市場與二手車市，兩者漲幅都有降溫跡象。(美聯社)

通膨方面即將有好消息到來，勞工部12日報告預計將公布6月份總體通膨率降至3%左右，為兩年來最低；但隱含的壞消息是，如果經濟繼續穩步發展，那通膨要降低至聯準會(Fed)的2%目標並不容易，聯準會可能維持貨幣緊縮政策，直到勞動力市場走弱。

聯準會可能維持貨幣緊縮政策

華爾街日報9日報導，排除食品和能源價格的核心消費者物價指數(CPI)預計將從5.3%降至5%左右，為18個月以來最低。經濟學者認為，核心CPI可能在未來幾個月進一步下降至3.5%到4%之間，具體取決於價格指數。

核心CPI今年非常堅挺，但分析師認為有兩大改善的原因。第一個原因是房租成長放緩，住房占核心CPI的40%，或占聯準會更愛用的個人消費支出指數(personal-consumption expenditures，PCE)的近20%。過去兩年租金大幅上漲，但這種繁榮已經放緩，新公寓供過於求，供給量達到40年來高點。

住房成本的計算方式意味著它們會落後新租金變動長達一年，也就是房租成長一年前開始大幅放緩的效果，現在才開始滲透到通膨指標中。前聯準會經濟學者特雷齊(Riccardo Trezzi)表示，六個月前還不確定房市通縮的速度有多快，但最近了解到將會急劇放緩。

隨著新車產量反彈，二手車價格可望進一步下降。(美聯社)
隨著新車產量反彈，二手車價格可望進一步下降。(美聯社)

第二個原因是二手車價格應會下降。曾負責聯準會工資和物價部門的瑞銀經濟學者德邁斯特(Alan Detmeister)表示，二手車價格4月、5月出現回彈，正是5月份除食品和能源外的核心商品價格上漲2%的原因。

據Cox Automotive數據，經銷商庫存量已從去年的超過80天降至35天，但到5月上升至55天。不過隨著新車產量的反彈，二手車價格將進一步下降。

最後一哩路 通膨降至2%面臨挑戰

通膨率從9%下滑至3%、4%已是長足進展，但最後一哩路—降至2%目標可能更加棘手。瑞銀預計今年核心PCE將降至3.3%、明年將降至1.6%，前提是經濟在下半年進入衰退，然而目前未有跡象。

如果經濟不放緩，工資增長可能會保持偏高，進而支持商品和服務的強勁需求，再回過來刺激勞動力需求。如果消費者感到自己的工作有保障，就會繼續消費，進一步更難降低通膨。

聯準會 二手車 租金

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