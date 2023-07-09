德州擋偷渡客 格蘭德河設1000呎長浮動屏障

德州政府7日在美墨邊境的格蘭德河水面，動工興建一道1000呎長的浮動屏障，希望有效遏阻偷渡移民藉水路越界入境。(美聯社)

德州 當局7日在美墨邊境的格蘭德河(Rio Grande)水面，動工興建一道1000呎長的浮動屏障，希望有效遏阻偷渡移民 藉水路越界入境。

共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)7日在推特發布卡車載運大批大型橘色浮球的照片，宣布格蘭德河浮動屏障工程動工，根據德州官員表示，直徑約4呎的橘色浮球將被鏈接在一起，形成一道1000呎的水路屏障。

據了解，早在上個月，艾伯特就舉行記者會，宣布興建浮動屏障，並信誓旦旦表示：「這道浮動屏障可確保我們足以阻止偷渡客 越過邊界。」 他並強調浮動屏障可以連綿數哩長。

移民權益維護人士7日示威，反對德州政府在美墨邊境的格蘭德河水面興建浮動屏障，稱將導致更多偷渡客溺斃。(美聯社)

德州公共安全廳麥克勞(Steve McCraw)上個月也表示，浮動屏障可以防止偷渡客潛入河面底下游泳偷渡，並強調：「即使能夠克服在浮動屏障下游泳的難度，但需要付出極大的努力，需要專門技能和設備。」

據了解，浮動屏障第一階段工程選在鄰近德州邊境城鎮伊格爾帕斯(Eagle Pass)附近的流域施工，以阻止成千上萬無證移民偷渡入境，但是移民支持者強力反對設置浮標屏障，指這將導致更多偷渡客不幸溺斃；不過艾伯特說，死亡威脅反而有助於遏阻偷渡客越河的企圖心。

此外，伊格爾帕斯一家泛舟旅遊公司老闆富特斯(Jessie Fuentes)向德州特拉維斯縣(Travis County)地方法院具狀控告州政府，根據其訴狀內容，富特斯指控州政府在格蘭德河流域設置浮動屏障，將會阻礙水上泛舟活動，嚴重損害原告經營的旅遊生意。

據華爾街日報報導，原告主張德州當局無權設置浮動屏障，對此艾伯特在推特發文回應：「我們就在法院見。」他並堅稱「德州擁有保護邊境安全的憲法權利」。

據了解，浮動屏障屬於「孤星行動」一環，由艾伯特於2021年推動的反移民政策，賦予德州政府更多控制邊境安全的權限，因此德州當局常以聯邦罪名逮捕無證移民，並將移民遣送至民主黨執政都市包括紐約和芝加哥等。