我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

住不起洛杉磯市區 飯店藍領工1周睡車上4天

亞裔女創辦兒童商品 年收入17萬 「蝸居」加州140平方呎小屋

教堂山北卡大學免除本州家庭年收入8萬以下新生學雜費

記者胡玉立／綜合報導
教堂山北卡大學宣布免除北卡州家庭年收入低於8萬元的2024年新生學雜費，被視為最高法院裁定大學招生考量族裔的政策違憲後的一項立即變化。(Getty Images)
教堂山北卡大學宣布免除北卡州家庭年收入低於8萬元的2024年新生學雜費，被視為最高法院裁定大學招生考量族裔的政策違憲後的一項立即變化。(Getty Images)

最高法院一周前做出重大裁決，終止哈佛大學和北卡羅來納大學招生時依據平權措施(affirmative action)考慮族裔的政策；如今教堂山北卡大學(University of North Carolina Chapel Hill)宣布，免除北卡州家庭年收入低於8萬元的2024年新生學雜費。而倡議者在成功挑戰平權招生政策後，已將目標瞄準所有考量學生族裔背景的獎學金政策。

教堂山北卡大學表示，最高法院裁決禁止招生時考慮種族，對教堂山北卡大學和全國其他數千所大學招生程序是「根本性的改變」。

教堂山北卡大學校長古斯基維茲(Kevin Guskiewicz)聲明表示，「我們想讓學生知道，經濟困難不應成為實現夢想的障礙」。

教堂山北卡大學宣布免除家庭年收入8萬元以下新生學雜費，而為擴大學生入學機會，該校招生團隊將聘請更多人手在資源貧乏社區提供服務，宣導入學北卡大是可以負擔的。

招生平權遭禁後 獎學金政策受檢視

大學招生考慮族裔被判違憲後，基於種族考量的獎學金政策也開始受到檢視。

儘管最高法院裁決並未提及獎學金問題，但幾所大型學府已不再考慮與學生種族相關的經濟援助。其中，密蘇里州檢察長指示該州所有公私立大學「立即停止」獎學金考量種族因素，肯塔基大學校長也建議這麼做；威斯康辛州議會共和黨議長也表示將立法禁止具種族意識的財政援助。

精英大學招生政策過去一直將種族納入考量，考慮族裔背景的獎學金很多。反對平權措施者表示，種族不能再納入招生考量後，這些獎學金成為大學主動招收有色人種學生的少數可行作法。

路易斯安納州迪拉德大學(Dillard University)前校長金布羅(Walter M. Kimbrough)推文寫道：「對平權措施的攻擊，只是擊潰一切的基礎；終止這些獎學金計畫的影響力比平權禁令還大。」

不過，全國高等教育多元化官員協會主席拉塞爾(Paulette Granberry Russell)表示，最高法院意見僅涉及招生政策中的種族因素，將範圍擴大到獎學金為時過早。她說：「我們一直擔心此決定可能會對培育校園多元化及包容性環境的努力，產生『寒蟬效應』，現在這種情況已經發生了。」

招生 北卡 平權

上一則

4亞太國連2年出席 北約聚焦中國 造成內部分歧緊張

下一則

拜登曾警告習：與普亭打交道要小心 稱中國仰賴西方投資

延伸閱讀

趙美心：近70%亞裔支持平權措施 有極端分子想製造對立

趙美心：近70%亞裔支持平權措施 有極端分子想製造對立
大學畢業門檻128學分是否調降 掀論戰

大學畢業門檻128學分是否調降 掀論戰
大紐約區華人教育基金會 頒發獎學金

大紐約區華人教育基金會 頒發獎學金
法律人士：有色人種申請大學 可介紹種族經歷

法律人士：有色人種申請大學 可介紹種族經歷

熱門新聞

李玟(左)跟加拿大籍富商老公Bruce曾傳出婚變。（美聯社）

李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針

2023-07-05 22:02
李玟與媽媽及兩位姊姊。（取材自微博）

李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」

2023-07-05 23:26
李玟（左）和老公Bruce的婚姻觸礁。（取材自臉書）

李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意

2023-07-06 08:40
國務院3日發布警告，呼籲要到中國旅行的美國民眾須考慮不可預期的拘留風險。（路透）

「赴中國須慎行」美國務院、情報界雙雙示警：旅遊恐遭拘留

2023-07-04 13:32
美國駐中大使伯恩斯(左)向財長葉倫(右)指出天空的彩虹，後方為中國財政部國際經濟關係司司長楊英明。(Getty Images)

葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹

2023-07-06 11:00
疫情消退後，各國的觀光都已復甦。(新華社)

國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往

2023-07-03 11:40

超人氣

更多 >
洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店

洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店
中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」

中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」
消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？

消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？
何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？相關爭議一文看懂

何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？相關爭議一文看懂
將被AI取代？程式工程師有的很熱門 有的恐失業

將被AI取代？程式工程師有的很熱門 有的恐失業