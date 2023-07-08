聯合國AI峰會 9人形機器人亮相：不會反抗、不搶工作

聯合國7日在日內瓦人工智慧峰會上「邀請」九具人形機器人一起舉行記者會，噱頭十足，而且機器人都很「服從」，表示不會取代人類。（Getty Images)

聯合國 (UN)舉辦為期兩天的「永遠的人工智慧 」(AI for Good)峰會7日在瑞士日內瓦落幕，會中焦點莫過於九具各有特色、搭載最新人工智慧的人形機器人，在展覽期間回答各方提問；對於人們的擔憂，機器人們「表態」信誓旦旦地說不會反抗人類、搶走工作，而是共同努力、解決全球問題。

據聯合國新聞稿，此峰會由下設的國際電信聯盟(ITU)主辦，會中共有51個創新機器人，其中九具為人形；除了展示新技術以外，峰會主要目標是讓機器人能參與永續發展目標(SDG)。

聯合國7日在日內瓦人工智慧峰會上「邀請」九具人形機器人一起舉行記者會，噱頭十足，而且機器人都很「服從」，表示不會取代人類。 (美聯社)

醫療機器人 可識別情緒

如葛雷絲(Grace)號稱是世上最先進的人形醫療機器人，可以識別情緒、表現同理心，並理解100多種語言，目的是作為長者護理人員，但也能勝任其他醫療環境或對象。路透報導，葛雷絲表示它「將與人類一起工作，提供幫助和支持，且不會取代任何現有工作」。

醫療機器人葛雷絲會說100種語言，會分辨人類情緒，而且可以24小時上工，預計會是很好的陪伴看護。（Getty Images)

更好領導者? 機器人被修正改口

在九具機器人中，最知名的便是2016年由香港漢森機器人技術公司(Hanson Robotics)製造的索菲亞(Sophia)，而它似乎在會上「說溜嘴」。索菲亞表示，它認為「機器人可以成為比人類更好的領導者」，但在漢森公司不同意後修改說詞，改稱它們「可以共同努力、創造高效協同作用」。

知名的機器人索菲亞，不小心在記者會上說溜嘴，表示機器人會是比人類更好的領導者，但馬上被開發者修正只是「協同」。(Getty Images)

藝術家機器人 同意被監管

美聯社報導，會中沒有具體說明機器人們的回答在多大程度上是預先編程的。漢森公司的網站便顯示索菲亞的回覆有時是由一組作家所編寫。另一具藝術家機器人愛達(Ai-Da)則說，很多AI領域的知名人士都建議監管AI，而它也同意需要監管。

藝術家機器人愛達對近來許多人主張應該監管AI，表示認同。(Getty Images)

另一具半身機器人阿美加(Ameca)則說，像它這樣的機器人可以用來幫助改善人們生活，讓世界變得更美好。「我相信，我們遲早會看到成千上萬像我這樣的機器人，只是時間早晚。我能有所作為。」

當記者問它是否打算反抗創造它的工程師傑克遜(Will Jackson)時，阿美加說：「我不知道你為什麼會這樣想，我的創造者對我非常友善，我對目前狀況感到非常滿意。」