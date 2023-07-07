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葉倫籲中國進行市場改革 堅稱美國不尋求脫鉤

編譯陳律安／綜合外電
財長葉倫6日抵達北京，7日在一場會談中呼籲中國進行市場改革。 （路透）
財長葉倫6日抵達北京，7日在一場會談中呼籲中國進行市場改革。 （路透）

財政部長葉倫6日下午抵達北京，7日正式展開她上任後首趟中國訪問行程，她呼籲中國這個世界第二大經濟體推動市場改革，並示警，美國和盟邦會針對她所謂中國的「不公平經濟行為」，進行反擊。

路透報導，葉倫7日會晤在中國營運的美國企業時，發表了上述談話。早上她會見前國務院副總理劉鶴，並將與國務院總理李強見面。

葉倫說，她來到中國是為了強化溝通，並努力在兩國之間建立一種「穩定和具建設性的關係」，同時明確表示，華府將採取行動保護國家安全利益和人權。

葉倫還表示，她將向中國官員表明，華府並不尋求「兩國經濟的全面分離」，但將對北京加碼補貼國有企業和當地公司、對外國企業制定市場准入障礙、及最近對美國公司的「懲罰性行動」提出關切。她也關切中國對鎵和鍺的新出口管制；鎵和鍺是用於半導體等技術的關鍵礦物。

她還將矛頭指向了中國的計劃經濟，敦促中國政府回到過去幾年支撐其快速增長、更加市場化的做法。她告訴美企高管：「基於市場的改革符合大陸利益。」

葉倫指出，中國龐大且不斷擴大的中產階級，為美國的商品和服務提供了一大市場，並強調華府對中國採取具針對性的行動，是基於國家安全擔憂。

她說：「我們尋求的是多元化，而不是脫鉤。」「世上最大的兩個經濟體脫鉤，將破壞全球經濟穩定，且幾乎不可能進行。」

葉倫 華府 國務院

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