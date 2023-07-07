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葉倫訪中挑戰大 辯護出口管制與關稅 說明不傷中國經濟

編譯盧炯燊／綜合6日電
6日抵達北京訪問的財政部長葉倫，最大的挑戰是讓中方相信，美國採取系列措施阻止中國獲得半導體等敏感技術，並不是為了損害中國經濟，而是為了確定合作基調。(歐新社)
6日抵達北京訪問的財政部長葉倫，最大的挑戰是讓中方相信，美國採取系列措施阻止中國獲得半導體等敏感技術，並不是為了損害中國經濟，而是為了確定合作基調。(歐新社)

財政部長葉倫6日抵達北京訪問，試圖緩解美中多年來不斷加劇的信任赤字；葉倫首次以財長身分訪問中國，此行是她對經濟外交最具挑戰的考驗。

葉倫8日的第一天整日會議上，將與前副總理劉鶴、中國人民銀行前行長周小川會面，晚上與總理李強會晤。訪問期間她還會與中國美國商會(AmCham China)高層舉行圓桌會議，了解美國公司在中國面臨的挑戰。

紐約時報報導，對葉倫來說，最大的挑戰是讓中方相信，美國以國家安全名義，採取一系列措施阻止中國獲得半導體等敏感技術，並不是為了損害中國經濟；但在兩國不斷繼續設置新的貿易及投資壁壘下，這不是容易之事。

拜登政府除對先進晶片及在中國投資作出進一步限制外，還可能限制中國公司獲得美國的雲端計算服務；而中方作為報復，宣布限制出口用於生產某些晶片的特定關鍵礦物。

美國財政部一名高級官員6日透露，葉倫與中方官員可能會討論這些限制措施。

預料她會闡述拜登政府採取的一系列措施，是為了減少美國經濟對中國的依賴，以及為了鼓勵美國國內自己的生產；同時會指出這些措施的針對性有限，並非旨在挑起更廣泛的經濟戰爭。

目前中國持有近1兆元美國債務，也是美國的第三大貿易夥伴，若切斷關係會給兩國及全球經濟帶來災難性的後果。

國際金融協會(Institute of International Finance)主席兼首席執行官、前財政部負責國際事務的亞當斯 (Tim Adams) 認為，葉倫會以清醒、理性的聲音表明這與遏制中國無關。相反，實際上是確定了合作基調，並表明美國在貿易和投資方面，仍然有興趣繼續與中國接觸。

傳統基金會中國戰略高級研究員白邦瑞(Michael Pillsbury)表示，中方視葉倫視為理性的聲音，期望她能夠向拜登政府其他人證明，美國應該取消新的投資限制並降低關稅。

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