葉倫抵北京推文：美中溝通契機 避免誤解

財長葉倫（右）6日抵達北京，中國派出財政部國際經濟關係司司長楊英明（中）接機。葉倫抵達時剛好出現彩虹，美國駐華大使伯恩斯（左）請葉倫一起看向天空。（歐新社）

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen)6日下午抵達北京 ，展開四天訪中行程，希望化解全球兩大經濟體之間的緊張關係；葉倫訂7日會見中國總理李強、前副總理劉鶴及美國商界領袖，並參加由前央行行長周小川主持的晚宴。

這是2019年以來，首度有美國財長訪中，也是繼國務卿布林肯(Antony Blinken)6月下旬訪中後，近期第二位到訪北京的美國內閣官員。美中關係日趨動盪之際，葉倫此行旨在緩和美中緊張局勢，並凸顯在全球經濟前景不確定的情況下，拜登 政府擴大接觸主要地緣政治對手。

中方司長接機 握手近20秒

葉倫6日下午約5時抵達北京，中國財政部國際經濟關係司司長楊英明、美國駐中國大使伯恩斯(Nicholas Burns)在機場迎接；葉倫下機後，與楊英明握手近20秒。

葉倫抵達北京時，北京剛下過雨，天空正巧出現一道彩虹，楊英明和伯恩斯都指了這道彩虹給葉倫看。

看見彩虹 中國官媒作文章

中國官方媒體「中央廣播電視總台」旗下的「玉淵譚天」微博，以「北京的彩虹葉倫看懂了沒」的熱門主題標籤開頭，寫道「這對美方來說，也是一種提醒，中美關係，帶著誠意來，互相尊重，才能雨過天青」。

葉倫啟程前，中國動作與表態頻頻。中國7月起實施「對外關係法」，明定有權反制危害中國利益的行為，中國商務部3日宣布管制出口鎵和鍺，6日強調中國是最大的半導體市場，美國打壓遏制「終將反噬自身」，可謂已先為葉倫此行成果打預防針。

葉倫抵達北京後在推特發文表示，她很高興能到北京，期待推進拜登總統的目標，深化經濟關係密切卻敵對的兩國之間溝通。2021年起擔任財長的葉倫寫道，「我們尋求健康的經濟競爭，能讓美國勞工和企業受惠，並在全球挑戰方面合作。我們在必要時採取行動保障國家安全，此行代表溝通的契機，避免誤解和誤會。」

美中雙方都對葉倫此行對於降低美中關係緊張的程度抱持懷疑，兩國官員都坦言，在深化經濟關係之前將優先維護國安利益。

隨同葉倫出訪的官員說：「在我們看法分歧時，對話更加重要，我不認為這會沒有成效。」

中學者：先做生意 再談恩怨

而中國經貿學者則認為，若能「先做生意，再談恩怨」，在經貿領域達成共識，對穩定兩國關係有助益。