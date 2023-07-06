美曝畫面 控俄戰機在敘利亞上空「騷擾」美國無人機

美國空軍表示，俄羅斯戰機5日在敘利亞上空危險地飛近了多架美國無人機，並且啟動了信號彈，迫使MQ-9「死神」無人機採取規避動作。（美聯社）

空軍表示，俄羅斯 戰機5日在敘利亞上空危險地飛近了多架美國無人機，並且啟動了信號彈，迫使MQ-9「死神」（Reaper）無人機採取規避動作。

美聯社報導，空軍中央司令部（AFCENT）公開了該次接觸的影像，可見到一架俄羅斯SU-35戰機逼近一架「死神」無人機，隨後好幾個所謂的降落傘信號彈（parachute flares）進入了無人機的飛行路徑。

影片來源：YouTube

AFCENT暨第9航空軍指揮官格林克維奇中將（Lt. Gen. Alex Grynkewich）指出，當地時間上午10時30分後，三架美國無人機正在敘利亞上空展開行動，執行針對伊斯蘭國（IS）團體的任務。就在此時，三架俄羅斯戰機「開始騷擾無人機」。

格林克維奇中將的聲明並未對IS團體進行詳細說明，但指其中一位俄羅斯飛官將戰機飛到一架無人機的前方，並且啟用了SU-35的後燃器。後燃器產生的噴流（jet blast）可能會損害「死神」無人機的電子設備，格林克維奇中將稱此舉降低了無人機操作員安全操作該飛行器的能力。

格林克維奇中將表示，「俄羅斯軍機在敘利亞跟美國飛行器互動時做出不安全與不專業的行為」，並指這些行動威脅到美俄兩軍的安全，「我們敦促駐敘俄軍停止這種魯莽行為，遵守專業空軍應有的行為標準，這樣我們就可以恢復把我們的重點放在ISIS的持久失敗」。