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終於到了 財長葉倫抵達北京 展開為期4天行程

記者謝守真／即時報導
財政部長葉倫（前）飛抵北京，展開為期4天的訪問行程。（美聯社）
財政部長葉倫（前）飛抵北京，展開為期4天的訪問行程。（美聯社）

財政部葉倫（Janet Yellen）專機6日飛抵北京，展開為期4天的訪問行程，將於9日返回美國。葉倫本次到訪中國是繼國務卿布林肯之後，一個月內第2位訪華的拜登政府重要官員，也是近5年來美國財政部長首次訪問中國。

據央視新聞微信公眾號消息，美財政部部長葉倫抵於6日下午抵達北京首都國際機場。經中美雙方商定，葉倫的訪華行程將從6日至9日。

於此之前，路透消息指出，葉倫於美國當地時間5日於馬里蘭州安德魯斯空軍基地乘搭專機前往中國。報導還稱，葉倫預計將與中國國務院副總理何立峰會面。它還分析，雖然預期葉倫此次訪華行不會取得重大突破，但會聚焦在經濟議題上美中開闢新的溝通及協調管道。

另據美國之音表示，葉倫此行會見中國高級官員，是解決兩國緊張關係的最新努力。財政部近期聲明指出，葉倫「在北京期間，葉倫部長將與中國（中國）官員討論我們兩國－世界上最大的兩個經濟體－如何負責任地管理我們的關係，直接就關切領域進行溝通，並共同努力應對全球挑戰的重要性。」

葉倫此訪問行前夕，曾與中國駐美大使謝鋒於3日會面，雙方就中美關係及共同關心的多雙邊經濟金融問題交換意見，而雙邊都認為這次會見坦誠、具建設性，並同意繼續保持溝通。

此前，葉倫一直希望能訪問北京，但由於前眾院議長裴洛西去年訪台，以及2月份的「氣球事件」，導致美中關係緊張，而無法成行。

葉倫 北京 財政部

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