防今冬新冠、流感、RSV齊襲 CDC促打疫苗

聯邦疾病防治中心(CDC)敦促藥商研製新版的新冠疫苗，並提供流感和呼吸道融合病毒(RSV)疫苗，以應對今年冬天的疫情。圖為佛州CVS藥房護士給民眾注射疫苗。(Getty Images)

為預防今年冬季「三疫齊襲」，聯邦疾病防治中心(CDC )除了委請藥商研製新版的新冠疫苗，也鼓勵業界提供流感和呼吸道融合病毒(respiratory syncytial virus，RSV)疫苗，讓年長者和免疫系統較弱的人，獲得更好的保護。

去年冬天，這三大病疫幾乎同時流行，帶給醫療體系重大負擔，CDC決定不能讓它重演，鼓勵業界備妥這三種病症的疫苗，鼓勵民眾接種，減少重症住院與死亡病例。

這項公衛政策雖已擬定，但如何施打疫苗、哪些人須優先接種、有何風險，都還不確定。

波士頓兒童醫院精準疫苗部主任、食藥局 顧問勒維(Ofer Levy)說，這三種疫苗對年長者和免疫力較弱的人，不啻「上天賜禮」，因為每年冬季，有時夏季也有，因病毒感染在加護病房死亡的老人數以萬計，政府鼓勵研製的這三種疫苗，每一種都是一大利多。

但多少人會接種這三樣疫苗？上個冬季，65歲以上的人，有71%接種了流感疫苗 ，接種新冠疫苗補強劑的只有43%。

CDC資料顯示，上一個冬季死於流感的人約有5萬8000人，12月達到高峰；11月到3月，5萬人死於新冠病毒感染。呼吸道融合病毒每年要走1萬條人命，主要是年長者。這些致命病例應會讓不想打疫苗的人重新思考。

去年秋季，美國還沒有成人的RSV疫苗，以致感染病例11月達到高峰時，住院病患，包括兒童，人數比2020年新冠來襲前多一倍。

成人RSV疫苗是新產品，臨床試驗結果證明對下呼吸道，包括肺部的感染具「高度保護」作用。

食藥局5月核准輝瑞和葛蘭素史密克(GlaxoSmithKline plc，GSK)生產的兩種成人RSV疫苗，疾防中心建議60歲以上的人和醫生商量後接種。

勒維說，三種疫苗同時打就會有更多人願意一次完成，不用跑醫療診所那麼多趟；他呼籲，「要在呼吸道病毒冬天開始肆虐前就接種完畢」。

不過，因為可佐證的資料不多，也有專家懷疑同時接種三個疫苗，效力到底如何。