不怕成氣候難民 他們搶著搬去馬里蘭小島

受氣候變遷 影響，海水可能吞沒的馬里蘭州切薩皮克灣(Chesapeake Bay)內四平方哩的史密斯島，10年前，州政府就打算出錢請居民他遷，近幾年來島上的房屋買賣卻特別興旺。

華盛頓郵報說，過去三年島上房屋成交量(50戶)高於前11年的總量，讓當地人看見一絲希望：400年來，和潮汐與季節的變換息息相關的生活方式有望保存，管他氣候變遷派怎麼說。

環保派卻認為，這種「否定科學論據」的心態很危險，理性的作法是「規畫外移」，而居然還有人想搬進來，也反映了令人不安的全國趨勢：愈來愈多美國人要移居氣候災難區。

郵報舉去年夏天從巴爾的摩郊區搬過來的普艾斯澈(Nick Pueschel )和伍提拉( Tiffanie Woutila)夫婦為例，探討為什麼這對30幾歲的年輕夫妻，會搬來這個居民年齡中位數為70歲的離世小島，還希望下一代能夠繼續在島上生活。

史密斯島是馬里蘭最後一個汽車不能直接開到的有人島，和本土大陸靠45分鐘的船程聯絡，伍提拉笑說，是練習離世索居的「最佳娃娃學步」地點。當地人的祖先最早有在17世紀來到美洲的歐洲人，至今仍維持日出乘船拾蚵、趁夕海灘採蟹的悠閒生活方式。她和先生在島上羅茲典(Rhodes Point)的船屋還能兼做看旭日東昇夕陽西下的最佳「賞景點」。

前來買屋的人包括印第安納州的醫生、明尼蘇達州的退休 老師、佛州 的海洋生物學家，雖然買來當度假別墅的居多，像普艾斯澈夫婦打算永居的也非絕無僅有。島上最吸引人的大概是零犯罪率，居民不但夜不閉戶，白天離家也不鎖門，最近的警局派出所要搭船到「本土」才找得到。

伍提拉說，風景美、人好、治安更好，這是她和先生想住到這小島，除非萬不得已，不會搬離的最大原因。