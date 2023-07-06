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世紀末海平面恐升3呎 佛州240萬棟房屋將滅頂

編譯尤寶琪／綜合5日電
海平面至本世紀末將上升三呎，預計佛州會有約數百萬座建築物被淹沒，許多人夢想中的家園恐變成惡夢。(截圖自CNN電視畫面)
海平面至本世紀末將上升三呎，預計佛州會有約數百萬座建築物被淹沒，許多人夢想中的家園恐變成惡夢。(截圖自CNN電視畫面)

洪水風險研究公司HighTide Intelligence最新分析指出，到本世紀末，隨著全球暖化導致海平面上升而來的暴風雨，將讓佛州居住在低窪地區數百萬人流離失所。

但在此之前，海平面上升會先迫使許多民眾提高房屋地基，改住在類似於北卡羅來納州外灘群島的高腳屋中，來避免洶湧的洪水和天價保險費用。

今日美國報(USA Today)報導，住在海邊一直以來都是佛州最大的賣點，但隨著海平面預計到了2030年將上升一呎，並在本世紀末再上升三呎，許多人夢想中的家園恐變成惡夢。

HighTide Intelligence執行長、共同創辦人泰特(Adrian Santiago Tate)說：「如果沒人採取行動，到本世紀末，佛州會有約100萬座建築物被淹沒。」這些房屋中有約90%是一家庭住宅；他補充道：「我們希望讓洪水這個抽象的概念，對民眾變得是有意義。」

不少佛州民眾目前就已經感受到影響；去年颶風季後，許多屋主保險都翻了兩到三倍，甚至直接被取消；多家保險公司直接破產或選擇撤出佛州。

而保險和風險管理公司用來進行風險評估的「百年風暴」，根據歷史資料，「百年風暴」每年襲擊機率約為1%，但隨著全球暖化，機率也為之提高。

HighTide發現，現在一場「百年風暴」將能在佛州35個沿海地區，淹沒至少128萬棟建築物，導致2610億元的損失；隨著海平面上升，到2030年，「百年風暴」估計將能淹沒130萬棟房屋，造成約2700億元損失；等到了2100年，共會有240萬棟房屋因此遭淹沒，造成高達6245億元的損失。

佛州 保險 洪水

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