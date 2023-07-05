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前亞太助卿：缺乏對話 美中關係恐螺旋下滑

記者胡玉立／綜合報導

前總統歐巴馬任內國務院亞太助卿羅素(Daniel Russel)表示，中美安全僵局已是影響地區穩定及復甦的「最大陰霾」，儘管華府北京最近對話令人鼓舞，但雙方必須儘快恢復軍事對話；若缺乏對話、信任和透明度，雙方關係恐將陷入螺旋式下滑。

羅素現任「亞洲社會政策研究所」(Asia Society Policy Institute)國際安全及外交事務副總裁，他在北京參與「世界和平論壇」小組討論中向學者專家及外交官做上述表示。

新加坡南華早報報導，羅素說：「我在北京聽到關於『某個國家』的說法，與我在華府聽到的說法非常相似；這顯示美國和中國已成為相互猜疑、日益敵對的國家；雙方政府都認為自己的行為是合法防禦。」

羅素警告，若缺乏對話、信任和透明度，華府和北京關係將陷入螺旋式下滑；對方戰略意圖會受質疑，並引發鄰國深切擔憂，儘管雙方並非情願，但危機很可能導致衝突；華府和北京應「嘗試一切手段」來減少信任赤字，其中非常重要的是：找到讓軍方相互了解、減少誤解的方法。

去年夏天時任眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台後，中美軍事對話暫停。2月中國偵察氣球入侵美國領空事件後，國務卿布林肯(Antony Blinken)訪中行程也臨時叫停，雙方高層外交對話停滯近五個月；兩周前布林肯終於成行，緩解了彼此的一些怨恨。據稱布林肯曾試圖說服中方重開高層軍事聯繫，未能成功。

羅素表示：「他們是戰士，為最壞情況做好準備；最糟情況是因誤解或誤判，最終導致危機。」

美國財政部長葉倫(Janet Yellen)6日將訪中，此舉可望進一步緩解全球兩大經濟體的緊張關係。但外交官和觀察家仍對雙方缺乏高層對話感到擔憂。

新加坡駐華大使陳海泉(Peter Tan)表示，布林肯訪中是令人鼓舞的進展，讓地區出現一些謹慎樂觀情緒；美中應保持開放有效溝通渠道，強權國家負有「維護穩定關係、達成妥協的重大責任」。

北京 布林肯 華府

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