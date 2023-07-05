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「美措施皆反全球化」張忠謀：國安、科經領先 還算全球化嗎？

記者簡永祥／台北報導
台積電創辦人張忠謀4日上午以「重新定義全球化」為題發表演講。（中央社）
台積電創辦人張忠謀4日上午以「重新定義全球化」為題發表演講。（中央社）

台積電創辦人張忠謀4日表示，全球已將全球化重新定義為「在不傷害國家安全、不傷害本國現在或未來科技經濟領先條件下，允許本國企業在國外牟利，也允許外國產業及服務進入本國」。但他反問，這樣的演變下「還能算全球化嗎？」

張忠謀4日應台灣重要的工商團體工商協進會邀請，以「重新定義全球化」為題發表演講。這也是他繼去年12月出席台積電在美國亞利桑納州廠舉辦的移機典禮致詞時，說出「全球化已死」後，再次詮釋全球化。

張忠謀指出，全球化是早期各國不顧國界，追求商業利潤及承擔商業風險，致力追求的目標，包括美日很多專家學者出書強調「世界是平的」，但理論上的全球化從未完全做到，直至2010年代才做到有史以來最高度全球化。

張忠謀表示，全球化的好處是讓好幾十億人民脫離貧窮，幾乎所有國家生活水準都有大進步，但帶來的壞處則是收入及財富集中加劇，人與人之間、國與國之間不平等感覺加劇。

他舉例，在1980年以前，過往大公司的執行長等級，總薪酬大約是基層人員的40倍，但現在差距已擴大到約400倍。全球化速度加快，但基層人員並未享受到相關益處。

張忠謀以艾利森提出的「修昔底德陷阱」理論，解釋一個既有強權，看到崛起的強權，會展開壓制或發動戰爭的行動。他說，美中衝突擴大就是修昔底德陷阱的寫照，只是目前雙方並不以發動戰爭為前提，透過禁止若干高科技或通過晶片法案，及提高關稅等，強化本身或削弱對方競爭力，達到軍事或經濟領先。

張忠謀指出，美國的種種措施都是反全球化，尤其去年12月拜登政府參加台積電美國亞利桑納州廠移機典禮，高喊「美國製造回來了，工會也跟著回來」，他聽了很刺耳。

他表示，「全球化的基礎是『各持經濟比較優勢的分工合作』，但現在已演變為國家安全科技領先以及經濟領先的重要性凌駕全球化之上，美國與中國的關係已定調為競爭高於合作」。

張忠謀說，全球化的新定義是在不傷害國家安全，不傷害本國科技經濟領先條件下，允許企業在國外牟利。但他質疑，「這還能算全球化嗎？」

新聞辭典：修昔底德陷阱

修昔底德陷阱(Thucydides's Trap)是美國政治學者格雷厄姆·艾利森(Graham Tillett Allison, Jr.)創造的術語，用來描述當新興強國崛起威脅到現有強國的國際霸主地位時，雙方越可能直接爆發戰爭衝突。該術語是安全困境理論的一例，現時主要是為了描述美國與中國間的潛在衝突。

修昔底德陷阱基於古代雅典歷史學者和軍事將領修昔底德的一段話，修昔底德認為雅典和斯巴達之間的伯羅奔尼撒戰爭不可避免，因為斯巴達對雅典實力的增長心生恐懼。為支持這論點，艾利森在哈佛大學貝爾弗科學與國際事務中心領導了一項研究，該研究發現，在新興大國與現有霸主競爭的16件歷史實例中，有12件最終以戰爭告終。然而這研究受到了相當大爭議，學術界對修昔底德陷阱的理論意見不一。(維基百科)

台積電 亞利桑納州 拜登

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