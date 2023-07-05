打壓中國AI應用 美雲端運算服務擬對中設限 恐加劇緊張

拜登政府擬進一步限制美國公司提供雲端運算服務給中國，以抑制中國發展AI和軍事科技。圖為去年在中國貴陽市展示的雲端科技運用的影像。（新華社）

在美國財政部長葉倫敲定本周訪問中國行程之際，知情人士透露，拜登政府正準備限制中國企業使用美國雲端 運算服務，此舉可能進一步加劇美中兩大強權的緊張關係。

華爾街日報報導，新規若獲採用，可能要求微軟和亞馬遜等美國雲端服務供應商，在提供使用人工智慧(AI )晶片 的雲端運算服務給中國客戶之前，必須先獲得美國政府批准，以彌補美國限制中國AI發展的漏洞，以抑制中國在人工智慧及軍事科技的發展。

在美國去年限制中企取得先進的AI晶片後，中企仍能透過使用AI晶片的雲端服務，就能取得強大的運算能力，不必採購先進設備，繞過美國的禁令。

喬治城安全與新興科技中心研究員薇恩絲坦指出，若任何中企想使用輝達的A100晶片，可能會從雲端服務供應商取得這款晶片的運算能力。

她說，這項禁令可以是禁止提供先進晶片的替代選項，美國政府還可以限制美國雲端業者提供服務給在中國或其他國家與軍事、安全或情報服務有關的客戶。

美國商務部預料將在未來幾周公布這項行動，作為擴大半導體出口管制行動的一環；美國也將和荷蘭、日本同步管制晶片製造設備的出口。美商務部對此拒絕發表評論。

這項新政策也將擴大美國政府出口管制政策的範圍。美國雲端服務供應商中，亞馬遜網路服務（AWS） 和微軟Azure預料將受到最大影響，因為兩家公司都有經營中國市場。

中國在此前也宣布了禁止美國記憶體大廠美光進口，周一進一步公告中國將限制晶片關鍵材料鎵和鍺的出口。