我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

花車遊行、吃西瓜比賽…歡度國慶 南加華人踴躍

加州2022年凶殺率下降5% 僅歷史最高點一半

打壓中國AI應用 美雲端運算服務擬對中設限 恐加劇緊張

編譯簡國帆／綜合報導
拜登政府擬進一步限制美國公司提供雲端運算服務給中國，以抑制中國發展AI和軍事科技。圖為去年在中國貴陽市展示的雲端科技運用的影像。（新華社）
拜登政府擬進一步限制美國公司提供雲端運算服務給中國，以抑制中國發展AI和軍事科技。圖為去年在中國貴陽市展示的雲端科技運用的影像。（新華社）

在美國財政部長葉倫敲定本周訪問中國行程之際，知情人士透露，拜登政府正準備限制中國企業使用美國雲端運算服務，此舉可能進一步加劇美中兩大強權的緊張關係。

華爾街日報報導，新規若獲採用，可能要求微軟和亞馬遜等美國雲端服務供應商，在提供使用人工智慧(AI)晶片的雲端運算服務給中國客戶之前，必須先獲得美國政府批准，以彌補美國限制中國AI發展的漏洞，以抑制中國在人工智慧及軍事科技的發展。

在美國去年限制中企取得先進的AI晶片後，中企仍能透過使用AI晶片的雲端服務，就能取得強大的運算能力，不必採購先進設備，繞過美國的禁令。

喬治城安全與新興科技中心研究員薇恩絲坦指出，若任何中企想使用輝達的A100晶片，可能會從雲端服務供應商取得這款晶片的運算能力。

她說，這項禁令可以是禁止提供先進晶片的替代選項，美國政府還可以限制美國雲端業者提供服務給在中國或其他國家與軍事、安全或情報服務有關的客戶。

美國商務部預料將在未來幾周公布這項行動，作為擴大半導體出口管制行動的一環；美國也將和荷蘭、日本同步管制晶片製造設備的出口。美商務部對此拒絕發表評論。

這項新政策也將擴大美國政府出口管制政策的範圍。美國雲端服務供應商中，亞馬遜網路服務（AWS） 和微軟Azure預料將受到最大影響，因為兩家公司都有經營中國市場。

中國在此前也宣布了禁止美國記憶體大廠美光進口，周一進一步公告中國將限制晶片關鍵材料鎵和鍺的出口。

美國雲端服務供應商中，亞馬遜網路服務（AWS）等供應商預料將受到最大影響。（路透...
美國雲端服務供應商中，亞馬遜網路服務（AWS）等供應商預料將受到最大影響。（路透）

晶片 雲端 AI

上一則

紐約吃熱狗大賽 「大白鯊」吞62個衛冕 女食神吃39個：對不起大家

下一則

拜登去年喊「工會回來了」 張忠謀：有點刺耳

延伸閱讀

美準備限制中企使用雲端服務 中專家：已無所不用其極

美準備限制中企使用雲端服務 中專家：已無所不用其極
WSJ：美雲端運算服務傳將對中設限 亞馬遜、微軟料最傷

WSJ：美雲端運算服務傳將對中設限 亞馬遜、微軟料最傷
聯合國人工智慧峰會6日登場 致力劃定AI運用框架

聯合國人工智慧峰會6日登場 致力劃定AI運用框架
美以關係每況愈下 為何拜登政府仍支持以色列

美以關係每況愈下 為何拜登政府仍支持以色列

熱門新聞

一架俄國總統專機(紅色圈圈處)飛向華盛頓杜勒斯機場。(擷自flightradar 24網站)

普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉

2023-06-27 17:27
圖為在最高法院外的抗議者。（美聯社）

GPA超4.0、名列富比世…華生申請哈佛落榜「恐因種族」

2023-06-29 22:34
疫情消退後，各國的觀光都已復甦。(新華社)

國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往

2023-07-03 11:40
國務院3日發布警告，呼籲要到中國旅行的美國民眾須考慮不可預期的拘留風險。（路透）

「赴中國須慎行」美國務院、情報界雙雙示警：旅遊恐遭拘留

2023-07-04 13:32
因為旅客人數超多，加上天候因素，各航空公司出現航機調度不靈，大量延誤情況，即將來到的國慶假期的航機延誤情況可能更糟。圖為有的乘客無奈只能全家大小27日在紐約市拉瓜地亞機場，就地為床，等候班機。(美聯社)

東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟

2023-06-29 09:47
最高法院周四上午以6：３裁定哈佛大學和北卡羅來納大學考慮種族因素的招生政策違憲。圖為哈佛大學的招生辦公室。(Getty Images)

哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲

2023-06-29 11:52

超人氣

更多 >
20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房

20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房
最帥星二代… 張智霖、袁詠儀愛子魔童 身高飆到一米九

最帥星二代… 張智霖、袁詠儀愛子魔童 身高飆到一米九
費城西南部社區發生大規模槍擊案 增至5死 2童傷 槍手落網

費城西南部社區發生大規模槍擊案 增至5死 2童傷 槍手落網
范瑋琪被抵制 演唱會門票1個多月賣不完

范瑋琪被抵制 演唱會門票1個多月賣不完
好心掏錢助人 中國女客在吉隆坡機場被騙上千美元

好心掏錢助人 中國女客在吉隆坡機場被騙上千美元