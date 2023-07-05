拜登去年喊「工會回來了」 張忠謀：有點刺耳

台積電創辦人張忠謀在台北出席工商協進會會員大會發表演說，他質疑重新定義的全球化「還能算全球化嗎？」（記者余承翰／攝影）

台積電 創辦人張忠謀4日在台北演講中直白表示，美國總統拜登 去年12月出席台積電美國亞利桑納州新廠機台進廠典禮時，提到製造業工作機會回流美國，「工會也回來了」，這句話讓他覺得有點刺耳。

張忠謀表示，去年12月台積電的新廠移機典禮邀請拜登總統出席，拜登先謝謝台積電赴美投資，但話鋒一轉說要讓製造業工作回到美國，又說，工會回來了。張忠謀感嘆，「這句話我覺得很刺耳，但是我們請他來嘛，當然請他講。」

張忠謀是應台灣的工商協進會邀請發表專題演講，作以上表示。張忠謀去年12月即提出「全球化已死」的看法，他在這場專題演講中，完整的詮釋他為何提出這個概念。

Politico：拜登保護美國勞工 政策惹議

拜登總統近年不斷強調美國勞工優先，同時列為他競選連任的主要訴求。美國媒體Politico報導，拜登政府提出新的全球貿易政策，也改變過往以保護消費者優先而改以保護勞工優先的新秩序，此違反全球化趨勢的做法，使得美國貿易代表戴琪在國會裡也成為眾多議員討伐的對象。

張忠謀在半年後提出對拜登當時談話的感受，令外界好奇與關注。台灣半導體界人士解讀張忠謀的意思，認為應該是指企業照顧好員工，不需要工會。

半導體業界：張忠謀應是指勞資一心

半導體業界人士分析，張忠謀的意思應該不是反對工會，而是認為「勞資一心」，好的企業若能足夠照顧員工，讓勞資雙方變成一體，是最好的狀態。例如張忠謀當年在德州儀器時，管理團隊以很大的心力做到這件事，當時德儀才會沒有工會。

張忠謀演講：美採取措施皆反全球化

張忠謀這段話是放在演講全球化已死的文本脈絡中，他在專題演講裡質疑，一切都以國家安全、經濟領先的新規則，「這還能算全球化嗎？」張忠謀指出，全球化已被重新定義，美國採取的措施皆是反全球化。

張忠謀的專題演說提出諸多反全球化事證，重申全球化已死。他的論述與台積電加速全球布局的戰略吻合，台積電相繼到美國、日本及未來規畫德國建廠，因應全球化已死，變成區域化或破碎化，台積電強化區域供應韌性，就近供應各國晶片的自主需求。

張忠謀這場演講，聚焦過去努力廿多年的全球化將消失，隨著既有的強權美國不想被崛起中的中國超越，打破好不容易建立起來的全球化分工體系，國家安全和經濟優先凌駕在全球化之上，讓全球化死亡。