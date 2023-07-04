人手不足+暫停網路申請 申請護照要等13周 今夏出國大不易

由於人員短缺，加上停止線上申請，美國民眾目前申請護照要等13個星期，嚴重影響出國行程。圖為在洛杉磯聯邦大樓外等候申辦護照的人龍。（美聯社）

美國國務院 表示，由於相關作業人手不足，再加上網上申請又暫停，導致核發護照作業延誤，申請護照時間可能延長到13周才會拿到，給今夏有意出國旅遊者帶來不便，買好機票卻還拿不到護照的人，要有心理準備。

國務院去年發出2200萬本護照，美聯社報導，政府人力用於優先處理「生死交關」或其他急迫案件，其餘的人除非花大錢，耐心等候，實在沒得選擇。

達拉斯花商柯利爾(Ginger Collier)3月初幫全家四口申請護照，預定6月底出國，當時公告等待時間是8到11周，她想還早，應沒問題，沒想到國務院又改口說，等待時間延為13周；「也還來得及，」她說。

但離出行時間剩下兩周，護照還沒蹤影，她開始憂心，不斷地打電話，等候回音，上網查了又查，甚至向國會議員請願，因為來不及拿到護照的話，她全家不但會損失4000元，到義大利 與遊學的兒子會合的美夢也會泡湯。

即使要到別州面試 的約定時間，也要至少等90分鐘的電話，才有人接聽，開始安排。「我早就提出申請了，也付不起四張機票的錢到別州去面試。他們為甚麼不處理這四本護照呢？」

國會議員連番質詢後，國務卿布林肯3月23日在國會說，一切都怪新冠疫情--沒人申請護照太久了，解雇外包人員之外，還把正式員工調派別的業務路線，順便停掉網路申請辦法，做「全盤調整」。

駐外單位核發簽證和護照，同樣有人手不足的問題。在印度申請美國簽證，公告的等候時間是451天，巴西聖保羅要等600天，墨西哥市750天，哥倫比亞波哥大更達801天。